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Her bir damarı temizleme gücüne sahip! Damar tıkanıklığını ortadan kaldıran o besin...

Yüksek kolesterol değerleri ilerleyen aşamalara kadar daha az belirti veren önemli bir sağlık sorunu. Damarlarda sebep olduğu birikinti, kalp krizi, felç gibi hayatı tehdit eden sorunlarla karşılaşmaya neden oluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ise; kolesterolün doğru şekilde dengede tutulması. İşte kolesterolü dengeleyen o besin...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:01
Her bir damarı temizleme gücüne sahip! Damar tıkanıklığını ortadan kaldıran o besin...

Tüm bu risklerden uzak durmak için beslenme uzmanları tarafından önerilen 4 besini listenize dahil etmek, büyük oranda damarlarınızın sağlığını devam ettirmeyi mümkün kılar.

Her bir damarı temizleme gücüne sahip! Damar tıkanıklığını ortadan kaldıran o besin...

Dengeli bir diyet sayesinde kolesterolünüzü kontrol altına alabilirsiniz. Daha sağlıklı bir kalp ve daha düşük kolesterol için tabağınızı düzenlemeniz gerekir. İşte damarlarınızı temizleyen o dört besin…

Her bir damarı temizleme gücüne sahip! Damar tıkanıklığını ortadan kaldıran o besin...

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, genellikle "kötü kolesterol" olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü azaltmaya yardımcı olan hem çözünür hem de çözünmeyen lifleri bir arada bulundurur.

Her bir damarı temizleme gücüne sahip! Damar tıkanıklığını ortadan kaldıran o besin...

Cleveland Clinic'in araştırmasına göre, günlük olarak sadece bir buçuk bardak pişmiş yulaf yemek, kolesterol oranını %5 ila 8 oranında düşürebilir.

Her bir damarı temizleme gücüne sahip! Damar tıkanıklığını ortadan kaldıran o besin...

Mayo Clinic, daha fazla lif tüketimi için, yulaf ezmesini elma, muz, armut veya çilek gibi taze meyvelerle birlikte tüketebileceğinizi belirtiyor.

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