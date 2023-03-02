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Her bir damarı temizleme gücüne sahip! Damar tıkanıklığını ortadan kaldıran o besin...
Her bir damarı temizleme gücüne sahip! Damar tıkanıklığını ortadan kaldıran o besin...
Yüksek kolesterol değerleri ilerleyen aşamalara kadar daha az belirti veren önemli bir sağlık sorunu. Damarlarda sebep olduğu birikinti, kalp krizi, felç gibi hayatı tehdit eden sorunlarla karşılaşmaya neden oluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ise; kolesterolün doğru şekilde dengede tutulması. İşte kolesterolü dengeleyen o besin...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 08:57
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:01