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Her gün bir porsiyon! Yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Hipertansiyon, tüm dünyada en yaygın görülen kronik rahatsızlıklardan biri. Kalpten vücuda taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin yüksek olması yüksek tansiyon veya hipertansiyon olarak adlandırılıyor. Toplumun %20'sinde görülen bu rahatsızlık, 55-64 yaş arası grupta neredeyse %50 seviyelerine çıkarak ciddi yaşam tehlikeleri oluşturabiliyor. Fakat hipertansiyon, aynı zamanda beslenme sisteminize dikkat ederek engelleyebilme veya kronik sorunu düzenleyebilme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:26
Her gün bir porsiyon! Yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Bazı yiyeceklerin, kan basıncını 24 saat gibi kısa bir sürede düzenlediği biliniyor. Hipertansiyon, teşhis edildiğinde veya ileri dönemlerde yaşama riskinizi ortadan kaldırma için beslenme sisteminizde bazı değişiklikler yapmak, en iyi sonucu almanızı sağlayabilir.

Her gün bir porsiyon! Yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Hipertansiyon "sessiz katil" olarak da bilinen ve kişileri, kalp krizi veya felç riskine karşı savunmasız bırakan oldukça ciddi bir kronik rahatsızlıktır. Yüksek tansiyon, uzun süre fark edilmeyen ve semptom göstermeyen bir hastalık olabilir. Bu nedenle en şiddetli haline dönüşmeden önce yaşamınıza normal bir şekilde devam etmek, riski yükseltir.

Her gün bir porsiyon! Yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Tansiyon kontrolünü yapmanın en doğru yolu, bir sağlık uzmanına danışarak tansiyon testi yaptırmaktır. Bu testin sonucuna göre, uzman bir doktor, bu basıncı düzenlemek için tedavi ve yaşam tarzında değişiklikler önerebilir.

Her gün bir porsiyon! Yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Beslenme sisteminizi değiştirmek, rutininize egzersiz eklemek, kan basıncınızı düşürmenin en etkili yollarından biri olarak değerlendirilir.

Her gün bir porsiyon! Yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Bunun yanı sıra, meyve ve sebze tüketimini artırmak ve kilo kontrolünü sağlarken aynı zamanda belinizin inceliğinin beden kitle indeksinize uygun olması da bu süreçte hipertansiyondan korunmanızın yollarından bazıları.

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