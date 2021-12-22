Her gün bir porsiyon! Yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Hipertansiyon, tüm dünyada en yaygın görülen kronik rahatsızlıklardan biri. Kalpten vücuda taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin yüksek olması yüksek tansiyon veya hipertansiyon olarak adlandırılıyor. Toplumun %20'sinde görülen bu rahatsızlık, 55-64 yaş arası grupta neredeyse %50 seviyelerine çıkarak ciddi yaşam tehlikeleri oluşturabiliyor. Fakat hipertansiyon, aynı zamanda beslenme sisteminize dikkat ederek engelleyebilme veya kronik sorunu düzenleyebilme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Bazı yiyeceklerin, kan basıncını 24 saat gibi kısa bir sürede düzenlediği biliniyor. Hipertansiyon, teşhis edildiğinde veya ileri dönemlerde yaşama riskinizi ortadan kaldırma için beslenme sisteminizde bazı değişiklikler yapmak, en iyi sonucu almanızı sağlayabilir.

Hipertansiyon "sessiz katil" olarak da bilinen ve kişileri, kalp krizi veya felç riskine karşı savunmasız bırakan oldukça ciddi bir kronik rahatsızlıktır. Yüksek tansiyon, uzun süre fark edilmeyen ve semptom göstermeyen bir hastalık olabilir. Bu nedenle en şiddetli haline dönüşmeden önce yaşamınıza normal bir şekilde devam etmek, riski yükseltir.

Tansiyon kontrolünü yapmanın en doğru yolu, bir sağlık uzmanına danışarak tansiyon testi yaptırmaktır. Bu testin sonucuna göre, uzman bir doktor, bu basıncı düzenlemek için tedavi ve yaşam tarzında değişiklikler önerebilir.

Beslenme sisteminizi değiştirmek, rutininize egzersiz eklemek, kan basıncınızı düşürmenin en etkili yollarından biri olarak değerlendirilir.