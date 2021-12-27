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Her gün mutlaka tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

Diyabetten kansere birçok ciddi hastalığa şifa olan mucizevi besin tahin, vücuttaki tüm zehri ve mikrobu atarak adeta yenilenme sağlıyor. Protein ihtiyacını da karşılayan tahin, özellikle besin zehirlenmelerinde birebir fayda sağlıyor. Sayısız derde derman olan tahin, hücre yapısının bozulmasını engellediği için yaşlanmayı da geciktiriyor. İşte vücuttaki zehri atan tahinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:08 PAYLAŞ