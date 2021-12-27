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Her gün mutlaka tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

Diyabetten kansere birçok ciddi hastalığa şifa olan mucizevi besin tahin, vücuttaki tüm zehri ve mikrobu atarak adeta yenilenme sağlıyor. Protein ihtiyacını da karşılayan tahin, özellikle besin zehirlenmelerinde birebir fayda sağlıyor. Sayısız derde derman olan tahin, hücre yapısının bozulmasını engellediği için yaşlanmayı da geciktiriyor. İşte vücuttaki zehri atan tahinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:08
Her gün mutlaka tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

Bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

Her gün mutlaka tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

Her gün mutlaka tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Her gün mutlaka tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

Her gün mutlaka tüketin... Vücuttaki tüm zehri atıyor!

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

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