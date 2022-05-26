Roza Galeri Roza Sağlık Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Domatesin içerisinde bulunan likopen adlı bileşen vücudun sağlığını korumada oldukça önemli bir yere sahiptir. Kırmızı meyve ve sebzelere kırmızı rengini veren likopen, bir gıdada ölçülebilen en yüksek antioksidan miktarına sahip pigmenttir. Domates ise likopen bakımından en zengin besindir. Bunun yanında domatesten yapılan salça, domates suyu ve domates içerikli tüm ürünler de bu özelliği barındırmaktadır. İşte domatesin tüm faydaları…

Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:13
Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Domates diğer tüm sebzelerden daha fazla likopen içerdiği için faydalarını görmek de kolaylaşır. Her gün bir porsiyon domates tüketmenin size yararları ise saymakla bitmiyor..

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

CİLDİNİZİ GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUR

Yapılan bir çalışmada domates tüketiminin UV ışınlarına karşı koruma sağladığı gözlemlendi. Bu sayede ciltte güneş yanığını önlemeye yardımcı olduğu ve güneş ışınlarını yaşlandırıcı etkisinin de önüne geçtiğini biliniyor.

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Domatesin bu etkisinin içerisinde bulunan ve likopenin bir bileşeni olan karotenoid bakımından oldukça zengin olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Ancak domates tüketmenin güneşin tüm zararlı etkilerinden koruyacağı düşünülmemelidir. Bu nedenle güneş kremi mutlaka düzenli olarak kullanılmalıdır.

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Son araştırmalarda domatesin içerisinde bulunan likopenin hücrelerdeki oksidasyonu koruyabilen bir antioksidan olduğu ortaya çıkmış. Bu nedenle likopen içerikli besinleri tüketen bireylerde kalp hastalığı, diyabet ve felç geçirme riskinin tüketmeyenlere oranla çok daha az olduğu bilinmektedir.

SON DAKİKA SON DAKİKA