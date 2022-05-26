Her gün mutlaka yiyin! Kanser riskini sıfırlıyor
Domatesin içerisinde bulunan likopen adlı bileşen vücudun sağlığını korumada oldukça önemli bir yere sahiptir. Kırmızı meyve ve sebzelere kırmızı rengini veren likopen, bir gıdada ölçülebilen en yüksek antioksidan miktarına sahip pigmenttir. Domates ise likopen bakımından en zengin besindir. Bunun yanında domatesten yapılan salça, domates suyu ve domates içerikli tüm ürünler de bu özelliği barındırmaktadır. İşte domatesin tüm faydaları…
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:13