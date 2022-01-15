Her gün tüketiyoruz fakat mide yanmasına sebep olduğu ortaya çıktı!

Günlük hayatımızda tükettiğimiz gıdalar vücudumuz üzerinde farklı etkileri olabiliyor. Mide yanması, en iyi alt gögüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanabiliyor ve çoğunlukla hayat kalitemizi etkiliyor. Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomu olarak biliniyor. Peki mide yanmasına ve ekşimesine sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

Normal olarak, mide asidi alt özofageal sfinkter denilen bir bariyer nedeniyle yemek borusuna kaçamaz. Bu, doğal olarak kapalı kalan halka şeklinde bir kastır ve normalde sadece yutkunduğunuzda açılır.

Bununla birlikte, asit reflüsü olan kişilerde, bu kas genellikle zayıflatılır. Bu, asit reflüslü mide ekşimesi geçiren insanların nedenlerinden biridir.

Diyet, mide ekşimesinde önemli bir rol oynar. Yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olmasına yardımcı olan birçok yemek özofagus sfinkterini gevşetebilir. İşte mide yanmasına neden olabilecek 11 yiyecek...

YÜKSEK YAĞLI GIDALAR Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.