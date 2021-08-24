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Her gün tükettiğimiz o gıdada bakın kaç küp şeker var?

Gün içinde tüketilen bazı gıdaların şeker deposu olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar özellikle sağlıklı yaşam sürdürmek isteyenlerin şekeri hayatlarından çıkarması gerektiğini savunuyor. Peki hangi besinlerde ne kadar şeker bulunuyor? Tükettiğimiz besinlerin şeker oranını biliyor muyuz? İşte hangi gıdada kaç küp şeker var sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 24.08.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 13:25
Her gün tükettiğimiz o gıdada bakın kaç küp şeker var?

Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinler aslında tam bir şeker deposu. Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor

Her gün tükettiğimiz o gıdada bakın kaç küp şeker var?

Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? İşte hangi besinde kaç küp şeker var sorusunun cevabı...

Her gün tükettiğimiz o gıdada bakın kaç küp şeker var?

Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı…

Her gün tükettiğimiz o gıdada bakın kaç küp şeker var?

1 ADET ÇİKOLATA: 6,5 küp şeker

Her gün tükettiğimiz o gıdada bakın kaç küp şeker var?

MUZ: 3,5 küp şeker

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