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Roza Sağlık
Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...
Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...
Kardiyovasküler rahatsızlıklar, tüm dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Bu noktada doğru beslenme hayat kurtaran en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bazı besinlerin bu konuda önleyici olduğuna dair yaptığı vurguyla öğünleri düzenlemek için ipuçları sunuyor. İşte damar sağlığını iyileştiren o alternatiflerden biri...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 12:35
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 12:38