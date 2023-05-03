Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...

Kardiyovasküler hastalıklar, kan damarlarını etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Terim, kalp krizlerini ve felçleri de kapsayarak geniş bir hastalık grubunun tanımını yapar. Her iki durum da, esas olarak kanın kalbe veya beyne akmasını önleyen bir tıkanıklıktan kaynaklanan akut olaylardır. Yeni araştırmalar, tahıl lifinin iltihabı etkili bir şekilde azaltabileceğinden, her iki durumu da önlemenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor.