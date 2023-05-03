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Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...

Kardiyovasküler rahatsızlıklar, tüm dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Bu noktada doğru beslenme hayat kurtaran en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bazı besinlerin bu konuda önleyici olduğuna dair yaptığı vurguyla öğünleri düzenlemek için ipuçları sunuyor. İşte damar sağlığını iyileştiren o alternatiflerden biri...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 12:38
Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...

Kardiyovasküler hastalıklar, kan damarlarını etkileyen bir grup rahatsızlıktır. Terim, kalp krizlerini ve felçleri de kapsayarak geniş bir hastalık grubunun tanımını yapar. Her iki durum da, esas olarak kanın kalbe veya beyne akmasını önleyen bir tıkanıklıktan kaynaklanan akut olaylardır. Yeni araştırmalar, tahıl lifinin iltihabı etkili bir şekilde azaltabileceğinden, her iki durumu da önlemenin anahtarı olabileceğini öne sürüyor.

Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...

JAMA Network Open'da yayınlanan bulgulara göre, daha yüksek tahıl lifi alımı, yaşlı erişkinlerde iltihaplanma düzeylerini düşürebilir ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...

Profesör Shivakoti: "Bu çalışmadaki bireylerin önemli bir kısmı, özellikle en düşük çeyreklerdekiler, önerilen miktarların altında lif alımına sahiptir. Böylece, bu bireylerde diyet lifi bakımından daha yüksek gıda alımının arttırılması, potansiyel olarak sağlıklarını iyileştirebilir" açıklamasında bulundu.

Her kahvaltıda yediğinizde pıhtılaşma riskini bitiriyor! İşte damarlarınızı yenileyen o besin...

Ekip, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı, başlangıçta kan örnekleri veren ve gıda sıklığı anketlerini dolduran 4,123 yaşlı yetişkinden oluşan bir örneğe baktı.

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