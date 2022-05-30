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Roza Sağlık
Her kahvaltıdan önce bir bardak! Vücuttaki fazla yağı cayır cayır yakıyor, kas oranını artırıyor
Her kahvaltıdan önce bir bardak! Vücuttaki fazla yağı cayır cayır yakıyor, kas oranını artırıyor
Havaların ısınmasıyla birlikte yaz için tatil planları yapılıyor, yazlık kıyafetler dolaplardaki yerini alıyor. Uzun ve soğuk geçen bir kışın ardından alınan kilolardan nasıl kurtulacağımız ise yavaş yavaş kafalarda soru işaretleri yaratıyor.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:00
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:09