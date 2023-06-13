Roza Galeri Roza Sağlık Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Araştırmacılara göre; çikolata gibi yiyeceklerde ve mutfak eşyaları gibi eşyalarda bulunan az miktardaki ağır metallerin bile kardiyovasküler sağlığınızı büyük oranda etkileyebilir ve kötü haberlerin sinyaline dönüşebilir.