Roza Galeri Roza Sağlık Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Araştırmacılara göre; çikolata gibi yiyeceklerde ve mutfak eşyaları gibi eşyalarda bulunan az miktardaki ağır metallerin bile kardiyovasküler sağlığınızı büyük oranda etkileyebilir ve kötü haberlerin sinyaline dönüşebilir.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 16:20
Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Metal kirliliği, sayısız sağlık sorunu kaynağı olarak bilinen bir risk faktörüdür, ancak yeni bir araştırma, az miktarda arsenik, kurşun ve kadmiyumun bile kardiyovasküler hastalık riskinizi artırabileceği konusunda uyarıyor.

Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Birçok günlük markette bulunan bu metallere maruz kalmak, kalp krizi ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler olay riskinizi artırabilir.

Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Ayrıca, Circulation dergisinde yayınlanan makale, kadmiyum ve arseniğin daha yüksek erken ölüm riski ile ilişkili olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Bu durum, büyük ölçüde metallerin neden olduğu artan dolaşım sorunları riskinden kaynaklanmaktadır.

Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…

Miami Beach, Florida'daki Mount Sinai Tıp Merkezi'nden Profesör Gervasio Lamas şunları söyledi: "Geniş nüfus araştırmaları, kirletici metallere düşük düzeyde maruz kalmanın bile neredeyse evrensel olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

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