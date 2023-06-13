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Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…
Her lokmada yavaş yavaş zehirliyor! Çok sevdiğiniz o besin vücudunuzda metal biriktiriyor: Kalbi çürütüyor…
Araştırmacılara göre; çikolata gibi yiyeceklerde ve mutfak eşyaları gibi eşyalarda bulunan az miktardaki ağır metallerin bile kardiyovasküler sağlığınızı büyük oranda etkileyebilir ve kötü haberlerin sinyaline dönüşebilir.
Giriş Tarihi: 13.06.2023 16:18
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 16:20