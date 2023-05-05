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Her lokması enerji bombası olarak dönüyor! Halsizliği bitiren süper besin: Omletinizin içine biraz ekleyin ve...

Buğdayın özü, buğday tanesinin merkezinde yer alan küçük bir bölümdür ve endospermin içindeki besin açısından zengin bir tabakadır. Bu tabaka, özellikle protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Ruşeym olarak bilinen bu yapı, oldukça faydalıdır.