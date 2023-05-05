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Her lokması enerji bombası olarak dönüyor! Halsizliği bitiren süper besin: Omletinizin içine biraz ekleyin ve...

Buğdayın özü, buğday tanesinin merkezinde yer alan küçük bir bölümdür ve endospermin içindeki besin açısından zengin bir tabakadır. Bu tabaka, özellikle protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Ruşeym olarak bilinen bu yapı, oldukça faydalıdır.

Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:32
Her lokması enerji bombası olarak dönüyor! Halsizliği bitiren süper besin: Omletinizin içine biraz ekleyin ve...

Bu nedenle, buğday özü, birçok besin maddesi ve sağlık yararı sağlar. Buğday tanelerinin en tepe bölgesinde bulunan ruşeym, buğday tanelerinin oluşmasını sağlayan bitki embriyosudur.

Her lokması enerji bombası olarak dönüyor! Halsizliği bitiren süper besin: Omletinizin içine biraz ekleyin ve...

B ve E vitaminleri yönünden zengin olan bu tahıl, doğal bir şifa deposudur. Ayrıca folik asit, fosfor, potasyum, demir, çinko ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengindir.

Her lokması enerji bombası olarak dönüyor! Halsizliği bitiren süper besin: Omletinizin içine biraz ekleyin ve...

Antioksidanlar açısından zengin: Ruşeym, yüksek seviyelerde antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korunmanıza yardımcı olur ve yaşlanma, kalp hastalığı, kanser gibi birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir.

Her lokması enerji bombası olarak dönüyor! Halsizliği bitiren süper besin: Omletinizin içine biraz ekleyin ve...

Kan şekerini düzenler: Ruşeym, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan lif açısından zengin bir bitkidir. Bu özelliği sayesinde kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutarak diyabet riskini azaltabilir.

Her lokması enerji bombası olarak dönüyor! Halsizliği bitiren süper besin: Omletinizin içine biraz ekleyin ve...

Sindirimi iyileştirir: Ruşeym, sindirime yardımcı olan lif, protein ve diğer besinler açısından zengin bir bitkidir. Bu özelliği sayesinde sindirim sistemini sağlıklı tutarak kabızlık, gaz ve diğer sindirim sorunlarına yardımcı olabilir.

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