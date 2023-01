Yeni bir araştırmaya göre; işlenmiş et tüketmek, daha kısa bir yaşam süresi ilişkili. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) araştırması, günde sadece 50 gram işlenmiş et tüketmenin ölüm riskinizi %34 oranında artırabileceğini gösterdi.