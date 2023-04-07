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Her lokmasında kalbi gençleştiriyor! Damarlarda 20'li yaşlar etkisinin formülü...
Her lokmasında kalbi gençleştiriyor! Damarlarda 20'li yaşlar etkisinin formülü...
Hastalık Kontrol Merkezi'ne (CDC) göre birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" bulunuyor. Fakat bu kalp yaşı gerçeğine uygun bir yaşam stiline sahip olmamak bu durumu daha da kötü bir hale getirebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, "kalp yaşınızı" gençleştirmek için öncelikle tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerektiğine vurgu yapıyor. İşte kalbinizi adeta 20'li yaşlara döndürecek o besinler...
Giriş Tarihi: 07.04.2023 08:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 08:30