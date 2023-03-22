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Her lokmasıyla bağırsaklarda çürüme etkisi gösteriyor! Sindirim sisteminizi parçalayan bu besinden uzak durun
Her lokmasıyla bağırsaklarda çürüme etkisi gösteriyor! Sindirim sisteminizi parçalayan bu besinden uzak durun
Beslenme sistemi, genellikle kilo kontrolü ile ilişkili olarak ele alınsa da aslında çok daha fazla etkiyle, genel vücut sağlığını düşünerek düzenlenmesi gereken önemli bir faktör. Bazı besinler, özellikle sindirim sisteminde ortaya çıkardığı hasarla genel sağlığı da büyük oranda bozuyor. Kanser riskinin artışından iltihaplanmaya kadar birçok riski barındıran bu besinler uzak durmak, büyük önem taşıyor. İşte sindirim sistemini bozan o besinler...
Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:30
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 08:32