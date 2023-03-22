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Her lokmasıyla bağırsaklarda çürüme etkisi gösteriyor! Sindirim sisteminizi parçalayan bu besinden uzak durun

Beslenme sistemi, genellikle kilo kontrolü ile ilişkili olarak ele alınsa da aslında çok daha fazla etkiyle, genel vücut sağlığını düşünerek düzenlenmesi gereken önemli bir faktör. Bazı besinler, özellikle sindirim sisteminde ortaya çıkardığı hasarla genel sağlığı da büyük oranda bozuyor. Kanser riskinin artışından iltihaplanmaya kadar birçok riski barındıran bu besinler uzak durmak, büyük önem taşıyor. İşte sindirim sistemini bozan o besinler...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 08:32
Her lokmasıyla bağırsaklarda çürüme etkisi gösteriyor! Sindirim sisteminizi parçalayan bu besinden uzak durun

Lifli bazı yiyeceklerin sindirimi iyileştirmeye ve dengeli bir bağırsağı desteklemeye yardımcı olabileceği gibi, diğer yiyecekler de ters bir etki gösterebilir.

Her lokmasıyla bağırsaklarda çürüme etkisi gösteriyor! Sindirim sisteminizi parçalayan bu besinden uzak durun

Kilo alımı, rahatsızlık ve yiyecekler oldukça zararlı olabilir. Ayrıca metabolizmayı da yavaşlatma faktörüne bağlıdır.

Her lokmasıyla bağırsaklarda çürüme etkisi gösteriyor! Sindirim sisteminizi parçalayan bu besinden uzak durun

Sindirim sorunlarını azaltmak için, yeme alışkanlıkları genel anlamda üst düzeyde tutmak büyük önem taşıyor.

Her lokmasıyla bağırsaklarda çürüme etkisi gösteriyor! Sindirim sisteminizi parçalayan bu besinden uzak durun

Özellikle belirli besin grupları, bağırsaklarınızda büyük hasarlara neden olabilir, genel sağlığı büyük oranda bozabilir. İşte kendinizi korumanız gereken o besinler…

Her lokmasıyla bağırsaklarda çürüme etkisi gösteriyor! Sindirim sisteminizi parçalayan bu besinden uzak durun

HAMUR İŞİ

Aşırıya kaçmadan tüketilebilecek bir kahvaltı seçeneği olsa da, simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri, genellikle en yoğun işlenmiş gıdalar arasında yer alır.

Bu da iyi bir bağırsak sağlığını isteyenler için tüketmemeleri gereken besinlerin başında geliyor. Üstelik yoğun kalori içermelerinin dışında, tok tutabilme kapasiteleri de oldukça düşüktür.

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