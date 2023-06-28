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Her üç kişiden biri bu hastalığın pençesinde! Farkında olmadan damarlarımızda dolaşan “sessiz katile” karşı dikkat

Yüksek tansiyon, hiçbir şeyden şüphelenmeyen milyonlarca insanı etkileyen ölümcül bir durumdur. Sessizce ilerleyen bir rahatsızlık olması, bunu en riskli hastalıklardan birine dönüştürür. Peki korunmak için neler yapılmalı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 28.06.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 15:33
Her üç kişiden biri bu hastalığın pençesinde! Farkında olmadan damarlarımızda dolaşan “sessiz katile” karşı dikkat

Ülkemizde her üç yetişkinden birinin yüksek kan basıncına veya diğer adıyla hipertansiyona sahip olduğuna inanılıyor, ancak nüfusun büyük bir bölümü bu risk altında olduğuna dair fikir sahibi olmayabiliyor.

Her üç kişiden biri bu hastalığın pençesinde! Farkında olmadan damarlarımızda dolaşan “sessiz katile” karşı dikkat

Yüksek tansiyon kontrol edilmediği takdirde, felç ve kalp krizi gibi bazı ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.

Her üç kişiden biri bu hastalığın pençesinde! Farkında olmadan damarlarımızda dolaşan “sessiz katile” karşı dikkat

Sağlıksız bir diyet veya yeterince egzersiz yapmamaktan kaynaklanabilen bu hastalıktan korunmak için dikkat edilmesi gereken birkaç detay bulunuyor.

Her üç kişiden biri bu hastalığın pençesinde! Farkında olmadan damarlarımızda dolaşan “sessiz katile” karşı dikkat

Sessiz katil hakkında herkesin bilmesi gereken beş önemli şey var. Sadece bu beş şeyi hayatınızda değiştirmek bile büyük oranda kendiniz korumanızı sağlayabilir.

Her üç kişiden biri bu hastalığın pençesinde! Farkında olmadan damarlarımızda dolaşan “sessiz katile” karşı dikkat

Yüksek tansiyon genellikle sessiz bir katil olarak tanımlanır, çünkü belirgin belirti yoktur.

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