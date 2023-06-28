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Her üç kişiden biri bu hastalığın pençesinde! Farkında olmadan damarlarımızda dolaşan “sessiz katile” karşı dikkat
Her üç kişiden biri bu hastalığın pençesinde! Farkında olmadan damarlarımızda dolaşan “sessiz katile” karşı dikkat
Yüksek tansiyon, hiçbir şeyden şüphelenmeyen milyonlarca insanı etkileyen ölümcül bir durumdur. Sessizce ilerleyen bir rahatsızlık olması, bunu en riskli hastalıklardan birine dönüştürür. Peki korunmak için neler yapılmalı? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 28.06.2023 15:33
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 15:33