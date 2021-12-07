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Her yemekte kullanıyoruz! Demans riskini artıran o baharata dikkat

Demansa karşı savaş, nüfus yaşlandıkça önümüzdeki yıllarda daha da zorlu hale gelebilir. Yapılan bir çalışmada temel bir bileşenin aşırı dozda alınmasının "daha hızlı bilişsel düşüşe" neden olduğu gösterilmiştir.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:12
Her yemekte kullanıyoruz! Demans riskini artıran o baharata dikkat

Çin Sağlık ve Beslenme Araştırması, Çin nüfusunun beslenme ve sağlık durumunu incelemektedir.

Her yemekte kullanıyoruz! Demans riskini artıran o baharata dikkat

Demansı önlemek son derece zordur çünkü beynin mekanizması karmaşıktır ve bilinmeyenlerle doludur. Yine de beynin yaşlanmasına katkıda bulunan faktörlerle ilgili ortak anlayışımızı geliştirmede çok ilerleme kaydedildi.

Her yemekte kullanıyoruz! Demans riskini artıran o baharata dikkat

Bu noktada beslenme sistemi, en çok mercek altına alınan konulardan biri. Çünkü belirli öğelerin beyin düşüşünü hızlandırdığı gösterilmiştir.

Her yemekte kullanıyoruz! Demans riskini artıran o baharata dikkat

Bozulmuş bilişsel yetenek ile demansın gelişimi arasında nedensel bir bağlantı kurmak zor olsa da, bu, keşfedilmeye hazır bir alandır ve araştırmacılar, ilgili bazı çağrışımlar ortaya çıkardılar.

Her yemekte kullanıyoruz! Demans riskini artıran o baharata dikkat

Son yıllarda ortaya çıkan en endişe verici bulgulardan biri, biber tüketimini hafıza kaybıyla ilişkilendirdi.

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