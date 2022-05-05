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Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Vücuttaki iltihaplanma kronik hastalıkların en büyük sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Adeta bir domino taşı etkisi oluşturan bu süreci önlemek için ise beslenme sistemi en önemli değişken olarak öne çıkıyor. İşte sürekli tüketilen bu besinlerin etkileri...

Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:58
Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Zamanla, yaşam tarzı faktörleri, vücutta yüksek kan şekeri, kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi sağlık koşullarıyla kendini gösterecek şekilde yüksek düzeyde iltihaplanma oluşturabilir.

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

İltihaplanmayı artıran ve en önemli suçlulardan bazıları olduğu bilinen çeşitli yiyecekler var.

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Bunlar, şeker oranı veya yağ oranı yüksek, yüksek oranda işlenmiş gıdalar olma eğilimindedir.

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

RD'den Lisa Andrews, "yüksek fruktoz ve yağ oranı yüksek bir diyet, iltihaplanma ve oksidatif stres ile birlikte yağlı karaciğer ve glikoz intoleransına yol açabilir" diyor.

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Değişiklikler, gıda üreticisi için bir kazanç iken; sağlığımız için fazlasıyla zarara neden oluyor.

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