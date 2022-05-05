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Yararlı diye her yemekte kullanıyoruz, dikkat! Vücuttaki iltihaplanmanın en büyük sebebi bu besin

Vücuttaki iltihaplanma kronik hastalıkların en büyük sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Adeta bir domino taşı etkisi oluşturan bu süreci önlemek için ise beslenme sistemi en önemli değişken olarak öne çıkıyor. İşte sürekli tüketilen bu besinlerin etkileri...

Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:58