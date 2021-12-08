Her yemekten sonra bir bardak! İşte şeker hastalığını yok eden mucize "altın" çay

Pankreas, insülin adı verilen bir hormon salgılar ve bu sürecin birincil rolü kan şekerini düzenlemektir. Ancak tip 2 diyabetiniz varsa bu mekanizma düzgün çalışmıyor. Sonuçta tedavi edilmediği takdirde her türlü komplikasyona neden olabilecek dengesiz kan şekeri seviyeleri ortaya çıkar.

İran'da yapılan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyeleri yemek yedikten sonra yükseliyor, ancak papatya çayı içerek onları kontrol altına alabilirsiniz. Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri (şeker) seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu.

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının etkilerinin tip 2 deneklerde glisemik kontrol ve antioksidan düzeylerini nasıl etkileyeceğini araştırmayı amaçladı. Antioksidanlar, hücre hasarına karşı koruyan veya geciktiren kimyasallardır.

Hepsi 30 ila 60 yaşları arasında olan tip 2 diyabetli altmış dört katılımcı işe alındı. Sekiz hafta boyunca yemeklerden hemen sonra günde üç kez papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu rutini takip etti, ancak bunun yerine su içtiler.

Diabetes.co.uk'nin bildirdiğine göre, papatya çayı grubunun HbA1c ve serum insülin seviyelerini "önemli ölçüde" azalttığı ve ayrıca toplam antioksidan kapasitesini kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artırdığı bildirildi.