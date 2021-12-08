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Her yemekten sonra bir bardak! İşte şeker hastalığını yok eden mucize "altın" çay

Pankreas, insülin adı verilen bir hormon salgılar ve bu sürecin birincil rolü kan şekerini düzenlemektir. Ancak tip 2 diyabetiniz varsa bu mekanizma düzgün çalışmıyor. Sonuçta tedavi edilmediği takdirde her türlü komplikasyona neden olabilecek dengesiz kan şekeri seviyeleri ortaya çıkar.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 16:49
Her yemekten sonra bir bardak! İşte şeker hastalığını yok eden mucize altın çay

İran'da yapılan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyeleri yemek yedikten sonra yükseliyor, ancak papatya çayı içerek onları kontrol altına alabilirsiniz. Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri (şeker) seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu.

Her yemekten sonra bir bardak! İşte şeker hastalığını yok eden mucize altın çay

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının etkilerinin tip 2 deneklerde glisemik kontrol ve antioksidan düzeylerini nasıl etkileyeceğini araştırmayı amaçladı. Antioksidanlar, hücre hasarına karşı koruyan veya geciktiren kimyasallardır.

Her yemekten sonra bir bardak! İşte şeker hastalığını yok eden mucize altın çay

Hepsi 30 ila 60 yaşları arasında olan tip 2 diyabetli altmış dört katılımcı işe alındı. Sekiz hafta boyunca yemeklerden hemen sonra günde üç kez papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu rutini takip etti, ancak bunun yerine su içtiler.

Her yemekten sonra bir bardak! İşte şeker hastalığını yok eden mucize altın çay

Diabetes.co.uk'nin bildirdiğine göre, papatya çayı grubunun HbA1c ve serum insülin seviyelerini "önemli ölçüde" azalttığı ve ayrıca toplam antioksidan kapasitesini kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artırdığı bildirildi.

Her yemekten sonra bir bardak! İşte şeker hastalığını yok eden mucize altın çay

HbA1c terimi, glike edilmiş hemoglobine karşılık gelir. Vücudunuzdaki oksijeni taşıyan kırmızı kan hücreleri içindeki bir protein olan hemoglobin, kandaki glikoz ile birleşerek "glikoz" hale geldiğinde gelişir.

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