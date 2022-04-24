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Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Kısa sürede hızla kilo vermek mümkün! Vücutta depolanan fazla yağlar zamanla kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Fazla kilo, kronik hastalıkların yanında psikolojik sorunları da beraberinde getirebiliyor. Düzensiz beslenme, genetik faktörler, az sıvı tüketimi ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan fazla kilolar verilmediğinde kalıcı yağlanmaya sebep oluyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler günlük beslenme düzenine dahil edildiğinde ve günde en az yarım saat yürüyüş yapıldığında bir ay gibi kısa bir sürede kilo vermenin başlayacağını ve vücuttaki sağlıksız yağların atılabileceğini gösteriyor. Peki, hangi besinler iştah kesiyor? Hangi besinler hızla zayıflatıyor? İşte kısa sürede hızla zayıflatan, metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 09:15
Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

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