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Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...

Kısa sürede hızla kilo vermek mümkün! Vücutta depolanan fazla yağlar zamanla kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Fazla kilo, kronik hastalıkların yanında psikolojik sorunları da beraberinde getirebiliyor. Düzensiz beslenme, genetik faktörler, az sıvı tüketimi ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan fazla kilolar verilmediğinde kalıcı yağlanmaya sebep oluyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler günlük beslenme düzenine dahil edildiğinde ve günde en az yarım saat yürüyüş yapıldığında bir ay gibi kısa bir sürede kilo vermenin başlayacağını ve vücuttaki sağlıksız yağların atılabileceğini gösteriyor. Peki, hangi besinler iştah kesiyor? Hangi besinler hızla zayıflatıyor? İşte kısa sürede hızla zayıflatan, metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 24.04.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 09:15