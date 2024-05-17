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Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: "Limon suyu ile karıştırıp için..."
Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: "Limon suyu ile karıştırıp için..."
İç yağlanma olarak da bilinen gizli yağ, vücudun özellikle orta kısmında bulunur. Bel bölgesindeki bu yağlanma belirli kalp hastalıklarından metabolik bozukluklara kadar farklı tehlikelere neden olabilir. Yeşil yapraklı bir sebze bu yağlanma sürecini ortadan kaldırabilir.
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:03