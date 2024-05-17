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Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: "Limon suyu ile karıştırıp için..."

İç yağlanma olarak da bilinen gizli yağ, vücudun özellikle orta kısmında bulunur. Bel bölgesindeki bu yağlanma belirli kalp hastalıklarından metabolik bozukluklara kadar farklı tehlikelere neden olabilir. Yeşil yapraklı bir sebze bu yağlanma sürecini ortadan kaldırabilir.

Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:03
Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: Limon suyu ile karıştırıp için...

Kilo vermek, oldukça zor bir süreç gibi görünse de doğru adımlar atmak çok önemlidir. Özellikle yağ oranından kaybedilen kilolar daha uzun süreli ve kalıcı kilo kaybı sağlar. Sonuç olarak, metabolizmanızı hızlandırarak bu işlemi kolaylaştırabilirsiniz.


Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: Limon suyu ile karıştırıp için...

İç yağlanma olarak da bilinen viseral yağ, iltihaplanmaya zemin hazırlayan sitokin adı verilen bir proteinin üretimini artırabilir. Bu durum aynı zamanda yaşam kalitesini düşüren kronik rahatsızlık riskini de artırır. Uzmanlar, metabolizmanın hızlanmasını sağlayan bir yeşilliğin çok etkili olduğunu söylüyor.



Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: Limon suyu ile karıştırıp için...

Kişniş yaprakları, tohumları, çiçeği ve meyvesi, sindirime yardımcı olan yüksek antioksidan içeriği nedeniyle sindirime yardımcı olur. Bu bitki ayrıca kanserle savaşan, şeker hastalığını önleyen ve antioksidan etkileri ile çok sayıda tıbbi fayda sağlar.




Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: Limon suyu ile karıştırıp için...

Kişniş suyunun hızlı kilo vermek için çok popüler olduğunu söyleyen sağlık psikologu Ieva Kubilite çeşitli önerilerde bulundu. Kişniş, metabolizmanızı hızlandırarak daha hızlı bir frekansta daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Limon suyu ile karıştırarak daha lezzetli hale getirebileceğiniz bu yemeği düzenli olarak yiyebilirsiniz.





Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: Limon suyu ile karıştırıp için...

Bir çalışma, Journal of Agriculture & Biology dergisinde yayınlandı ve kişniş tohumlarının diyet takviyesi ile birlikte ne kadar etkili olduğunu inceledi. Bazı kemirgenler, normal yem ve ezilmiş kişniş tohumları ile güçlendirilmiş yemle beslendi.






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