Hızla kilo verdiriyor! Zayıflamak isteyenlerin gizli çaresi: "Limon suyu ile karıştırıp için..."

Kişniş suyunun hızlı kilo vermek için çok popüler olduğunu söyleyen sağlık psikologu Ieva Kubilite çeşitli önerilerde bulundu. Kişniş, metabolizmanızı hızlandırarak daha hızlı bir frekansta daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Limon suyu ile karıştırarak daha lezzetli hale getirebileceğiniz bu yemeği düzenli olarak yiyebilirsiniz.











