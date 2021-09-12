Hızla zayıflatan mucize besin! Kısa sürede vücut yağlarını yakıyor...

Diyet yaparken ortaya çıkan tatlı ve açlık krizleri kilo vermeyi zorlaştırır. Uzmanlar, diyet yaparken doğru besinler tüketildiğinde vücuttaki yağları yakmanın oldukça kolay olduğunu belirtiyor. Bazı besinler yağ yakımını kolaylaştırarak hızla kilo vermeyi sağlıyor. Peki, kilo verdiren besinler hangileri? İşte zayıflatan süper besinler...

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz.

Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.