Roza Galeri Roza Sağlık İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…

İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…

Faydaları saymakla bitmeyen bu besin aynı zamanda zengin bir C vitamini kaynağıymış. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" dediği o şifalı bitki, bağışıklığı güçlendirmeden şeker hastalığına birçok rahatsızlığa deva oluyor…

Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 13:00
İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…

Karaciğeri yoracağına dair yanlış bir inanış bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ısırgan otunun portakaldan 7 kat fazla C vitamini içerdiğini ve aynı zamanda tam bir protein bombası olduğunun da altını çiziyor.

İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…

Isırgan otu, diğer faydalarının yanı sıra iltihabı, saman nezlesi semptomlarını, kan basıncını ve kan şekeri düzeylerini azaltabilir.

İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…

Bilimsel adı Urtica dioica, Latince "yanmak" anlamına gelen uro kelimesinden gelir çünkü yaprakları temas halinde geçici yanma hissine neden olabilir.

İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…

Yapraklar, acı veren ve aynı zamanda kaşıntı, kızarıklık ve şişmeye neden olan saç benzeri yapılara sahiptir.

İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…

Ancak ısırgan otu takviye olarak işlenip kurutulduktan, dondurularak kurutulduktan veya pişirildikten sonra ve çay olarak güvenle tüketilebilir.

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