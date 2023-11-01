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İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…
İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyene hastalık bulaşmıyor…
Faydaları saymakla bitmeyen bu besin aynı zamanda zengin bir C vitamini kaynağıymış. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" dediği o şifalı bitki, bağışıklığı güçlendirmeden şeker hastalığına birçok rahatsızlığa deva oluyor…
Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 13:00