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İç organlardaki parazitleri temizliyor! Düzenli olarak bu şekilde tüketildiğinde…
İç organlardaki parazitleri temizliyor! Düzenli olarak bu şekilde tüketildiğinde…
Konu sağlığımızı korumak olduğunda ilk başta sağlıklı gıdalar tüketmek ve düzenli egzersiz yapmak gelir. Bu yöntemler bizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak ileri taşıyacağı gibi daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürmemize de yardımcı olurlar. Özellikle bazı gıdaların yeterli tüketimi, bize sağladığı faydalar nedeniyle daha büyük önem taşımaktadır. Bağırsaklara yerleşebilecek parazitlerin doğal tedavisinde etkili olduğu bilinen kabak çekirdeği de bu yiyeceklerin arasında yer alır. Faydası saymakla bitmeyen bu doğal lezzetin en bilinen yararlarını diyetisyen Rıdvan Arslan anlattı.
Giriş Tarihi: 17.03.2023 14:25
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 14:49