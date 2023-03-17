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İç organlardaki parazitleri temizliyor! Düzenli olarak bu şekilde tüketildiğinde…

Konu sağlığımızı korumak olduğunda ilk başta sağlıklı gıdalar tüketmek ve düzenli egzersiz yapmak gelir. Bu yöntemler bizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak ileri taşıyacağı gibi daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürmemize de yardımcı olurlar. Özellikle bazı gıdaların yeterli tüketimi, bize sağladığı faydalar nedeniyle daha büyük önem taşımaktadır. Bağırsaklara yerleşebilecek parazitlerin doğal tedavisinde etkili olduğu bilinen kabak çekirdeği de bu yiyeceklerin arasında yer alır. Faydası saymakla bitmeyen bu doğal lezzetin en bilinen yararlarını diyetisyen Rıdvan Arslan anlattı.

Giriş Tarihi: 17.03.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 14:49
İç organlardaki parazitleri temizliyor! Düzenli olarak bu şekilde tüketildiğinde…

STRESİ, RUH HALİNİ VE UYKUYU İYİLEŞTİRİR

Kabak çekirdeği, stres tepki sistemimizi düzenlemede oynadığı önemli rol oynar.

İç organlardaki parazitleri temizliyor! Düzenli olarak bu şekilde tüketildiğinde…

Mükemmel bir magnezyum kaynağıdır.

İç organlardaki parazitleri temizliyor! Düzenli olarak bu şekilde tüketildiğinde…

Magnezyum, vücudu ve zihni sakinleştiren bir nörotransmiter olan GABA'nın sağlıklı seviyelerini koruyarak gevşemeyi ve derin onarıcı uykuyu desteklemeye yardımcı olur.

İç organlardaki parazitleri temizliyor! Düzenli olarak bu şekilde tüketildiğinde…

Kabak çekirdeği ayrıca uykuya yardımcı olan bir amino asit olan triptofan içerir.

İç organlardaki parazitleri temizliyor! Düzenli olarak bu şekilde tüketildiğinde…

MİKROBESİN VE ANTİOKSİDANLARLA DOLUDUR

Magnezyum, kabak çekirdeğinin sağladığı tek besin değildir.

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