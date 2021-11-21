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İçenlerin ömrünü uzatıyor! İşte bedeni yenileyen mucizevi içecek

Meyve ve sebzelerin ömür uzatıcı nitelikleri, uzun zamandır biliniyor ve bunların çoğu fitokimyasalların varlığından kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak özellikle bir meyvenin yüksek kolesterolü düşürmeye ve uzun ömürlülüğü sağlayan önemli bir kaynak olduğu kanıtlandı.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 17:01
İçenlerin ömrünü uzatıyor! İşte bedeni yenileyen mucizevi içecek

Araştırmacılar, çabalarının çoğu meyve ve sebzelerin niteliklerini incelemeye odaklanarak, uzun ömür araştırmalarında ilerleme kaydediyorlar. Güçlü antioksidan etkileri nedeniyle uzun ömür için belirli meyvelerin alımını destekleyen kapsamlı kanıtlar vardır. Kızılcık suyu, bir dizi çalışmada önemli yaşam uzatıcı etkiler göstermiştir. İçecek ayrıca yüksek kolesterolü önemli ölçüde düşürebilir.

İçenlerin ömrünü uzatıyor! İşte bedeni yenileyen mucizevi içecek

Bitkilerin nitelikleri, büyük ölçüde, iltihabı azaltan ve böylece hastalıkları önleyen güçlü bir antioksidan olan flavonoid içeriğine atfedilebilir. Bağışıklık savunmasını güçlendirmede, bazı meyveler uzun ömürlülüğü daha iyi destekleyebilir.

İçenlerin ömrünü uzatıyor! İşte bedeni yenileyen mucizevi içecek

Kızılcık, yüksek polifenol ve flavonoid konsantrasyonu nedeniyle uzun ömürlü güçlü etkiler sunan bitkilere iyi bir örnektir.

İçenlerin ömrünü uzatıyor! İşte bedeni yenileyen mucizevi içecek

Bazı araştırmacılara göre, kızılcıkların antioksidan özellikleri, bağışıklık tepkisinde yer alan gama delta T hücrelerinin ve ayrıca virüsle savaşan sitokinlerin seviyelerini artırıyor. Experimental Gerontology dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar kızılcık takviyesinin meyve sineklerinin ömrünü "önemli ölçüde" uzattığını buldular.

İçenlerin ömrünü uzatıyor! İşte bedeni yenileyen mucizevi içecek

Ekip, deneyleri için hayatlarının üç farklı evresindeki sineklere kızılcık özü verdi. Uzmanlar yapılan çalışmanın ardından, "Bu yaşam aşamalarından herhangi biri sırasında kızılcık takviyesi, uygun kontrollere göre kalan ömrü uzattı" dedi.

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