Meyve ve sebzelerin ömür uzatıcı nitelikleri, uzun zamandır biliniyor ve bunların çoğu fitokimyasalların varlığından kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak özellikle bir meyvenin yüksek kolesterolü düşürmeye ve uzun ömürlülüğü sağlayan önemli bir kaynak olduğu kanıtlandı.

Araştırmacılar, çabalarının çoğu meyve ve sebzelerin niteliklerini incelemeye odaklanarak, uzun ömür araştırmalarında ilerleme kaydediyorlar. Güçlü antioksidan etkileri nedeniyle uzun ömür için belirli meyvelerin alımını destekleyen kapsamlı kanıtlar vardır. Kızılcık suyu, bir dizi çalışmada önemli yaşam uzatıcı etkiler göstermiştir. İçecek ayrıca yüksek kolesterolü önemli ölçüde düşürebilir.

Bitkilerin nitelikleri, büyük ölçüde, iltihabı azaltan ve böylece hastalıkları önleyen güçlü bir antioksidan olan flavonoid içeriğine atfedilebilir. Bağışıklık savunmasını güçlendirmede, bazı meyveler uzun ömürlülüğü daha iyi destekleyebilir.

Kızılcık, yüksek polifenol ve flavonoid konsantrasyonu nedeniyle uzun ömürlü güçlü etkiler sunan bitkilere iyi bir örnektir.

Bazı araştırmacılara göre, kızılcıkların antioksidan özellikleri, bağışıklık tepkisinde yer alan gama delta T hücrelerinin ve ayrıca virüsle savaşan sitokinlerin seviyelerini artırıyor. Experimental Gerontology dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar kızılcık takviyesinin meyve sineklerinin ömrünü "önemli ölçüde" uzattığını buldular.