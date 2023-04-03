İçeriğindeki "fenol" vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren "altın sıvı"

2019'da araştırmacılar, haftada en az bir kez zeytinyağı tüketen bireylerin trombosit aktivasyonunun, daha az yağ tüketen katılımcılara göre daha düşük olduğunu gösterdi Dahası, daha sık zeytinyağı yiyenlerde daha düşük trombosit agrega seviyeleri gözlendi.