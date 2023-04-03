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İçeriğindeki "fenol" vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren "altın sıvı"
İçeriğindeki "fenol" vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren "altın sıvı"
Uzmanlar, doğru zeytinyağı seçimi yapmanın vücuda olan faydaları konusunda paha biçilemez bir ayrım olduğuna vurgu yapıyor. Bu noktada seçim yaparken dikkatli olmakta fayda var. İşte zeytinyağının vücutta yarattığı inanılmaz değişim...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 08:39
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 08:42