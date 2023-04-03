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İçeriğindeki "fenol" vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren "altın sıvı"

Uzmanlar, doğru zeytinyağı seçimi yapmanın vücuda olan faydaları konusunda paha biçilemez bir ayrım olduğuna vurgu yapıyor. Bu noktada seçim yaparken dikkatli olmakta fayda var. İşte zeytinyağının vücutta yarattığı inanılmaz değişim...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 08:42
İçeriğindeki fenol vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren altın sıvı

Zeytin ağacının meyvesinden üretilen zeytinyağı, Akdeniz'de 5.000 yılı aşkın bir süredir yetiştiriliyor. Son yıllarda bu yağ, yüksek antioksidan aktivitesi nedeniyle tıp çevrelerinde büyük ilgi topladı.

İçeriğindeki fenol vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren altın sıvı

Bu yağın, yüksek tansiyonun kontrolü ve önlenmesine yönelik faydalarının yanı sıra kanın pıhtılaşma mekanizmalarını da yönetebileceği keşfedildi.

İçeriğindeki fenol vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren altın sıvı

2019'da araştırmacılar, haftada en az bir kez zeytinyağı tüketen bireylerin trombosit aktivasyonunun, daha az yağ tüketen katılımcılara göre daha düşük olduğunu gösterdi Dahası, daha sık zeytinyağı yiyenlerde daha düşük trombosit agrega seviyeleri gözlendi.

İçeriğindeki fenol vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren altın sıvı

New York'taki NYU Tıp Okulu ve NYU Kardiyovasküler Hastalıkları Önleme Merkezi'nde yardımcı doçent olan Sean P. Heffron; "Obez olan kişilerde kalp krizi, inme veya diğer kardiyovasküler olaylara yakalanma riski yüksektir" açıklamasında bulundu.

İçeriğindeki fenol vücudu dönüştürüyor! Kan pıhtısı riskini 2 saatte düşüren altın sıvı

Çalışmalarının zeytinyağı yemeyi seçmenin, bu riski değiştirmeye yardımcı olma potansiyeline sahip olabileceğini ve potansiyel olarak obez bir kişinin kalp krizi veya felç geçirme tehdidini azaltabileceğini gösterdiğini belirtti.

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