İltihabı vücuttan söküp atıyor! Hastalıkları iyileştiren mucize besin…

İltihaplanma, vücudun zararlı bir duruma karşı verdiği doğal bir tepkidir. Vücutta bir enfeksiyon, yaralanma ya da başka bir zararlı etken olduğunda, bağışıklık sistemi bu durumu iyileştirmek için devreye girer.

Genellikle ağrı, kızarıklık, şişlik, ısı artışı ve fonksiyon kaybı ile kendini gösterir. Akut iltihap, kısa süreli ve genellikle tedaviyle geçer, ancak kronik iltihap uzun süre devam edebilir ve çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Yediğimiz yiyeceklerin, hem iltihaplanmayı azaltıcı etkiler yaratabileceğini hem de genel sağlığımıza katkı sağladığını unutmamak gerekir. Peki, hangi besinler vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir? İşte iltihapla mücadelede etkili olan ve vücudunuzu destekleyen bazı besinler…