İnsan vücudunda binlerce geni etkiliyor! Bilim insanları o içeceğin sırrını açıkladı...

Yakın tarihte yapılan bir araştırma, yemeklerin yanında tükettiğimiz o içeceğin bağışıklık hücrelerimizdeki binlerce genin çalışma biçimini değiştirdiğini ortaya koydu. Bilim insanları tarafından neredeyse herkesin severek tükettiği bu içeceğin aslında vücutta sanılandan çok daha fazla etkisi olduğu belirlendi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.12.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:38
Portakal suyu, çoğumuzun yemeklerin yanında severek tükettiği bir içecek olsa da, bilim insanları bu basit içeceğin vücudumuzda sandığımızdan çok daha fazla etki yarattığını ortaya koydu.

Yakın zamanda yapılan bu çalışma, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizdeki binlerce genin çalışma biçimini değiştirdiğini de ortaya çıkardı.

Bu genlerin önemli bir kısmı kan basıncını düzenleyen, iltihabı azaltan ve şeker metabolizmasını kontrol eden mekanizmalar üzerinde rol oynuyor. Bunlar da uzun vadeli kalp damar sağlığı konusunda kritik süreçler oluyor.

Westminster Üniversitesi Kimyasal Patoloji alanında Kıdemli Öğretim Üyesi David C. Gaze, yaptığı açıklamada portakal suyunun tüketiminin insan vücudunda ne tür değişimlere neden olduğunu araştırmalardan örneklerle anlattı.

İLTİHAP VE TANSİYONLA İLİŞKİLİ GENLERDE DÜŞÜŞ

Araştırmada, yetişkinler iki ay boyunca her gün 500 ml saf pastörize portakal suyu tükettiler.

60 günün sonunda, yetişkinlerin vücudu incelendi ve stres sırasında aktifleşen NAMPT, IL6, IL1B ve NLRP3 gibi iltihapla ilişkili genlerin daha az çalıştığı görüldü.

Böbreklerin sodyum tutma kapasitesini etkileyen SGK1 geni de daha düşük seviyelerde aktivite gösterdi.

Görülen bu değişimlerin, düzenli portakal suyu tüketiminin genç yetişkinlerde tansiyonu düşürdüğünü gösteren daha önceki bulgularla da uyumlu olduğu görüldü.


Uzmanlara göre bu sonuçlar, portakal suyunun vücudun düzenleyici sistemlerinde küçük ancak etkili değişiklikler yaratarak damarların gevşemesini, iltihabın azalmasını ve kalp sağlığının korunmasını sağladığı da görülüyor.

HESPERİDİN ETKİSİ

Portakalda bulunan hesperidin adlı flavonoidin antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri uzun zamandır biliniyor.

Yapılan yeni çalışmada da; yüksek tansiyon, kolesterol dengesi ve şeker metabolizması gibi süreçlerin bu doğal bileşenden etkilendiğini gösteriyor.

Aynı zamanda kişinin sahip olduğu vücut tipi de, görülen tepkiyi değiştiriyor. Fazla kilolu bireylerde yağ metabolizmasıyla ilgili genler daha fazla etkilenirken, daha zayıf bireylerde iltihapla ilgili genler incelendiğinde daha belirgin değişimler görüldüğü ortaya çıktı.

İNSÜLİN DİRENCİNİ VE KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR

639 kişinin incelendiği 15 kontrollü sistematik analizine göre, düzenli portakal suyu tüketiminin insülin direncini ve LDL kolesterolü azalttığı görüldü.

Aşırı kilolu katılımcıların yer aldığı başka bir analizde ise birkaç haftalık günlük portakal suyu tüketiminin sistolik tansiyonu hafifçe düşürdüğü ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini arttığı da gözlemlendi.

Bu değişimler küçük görünse de yıllar içerisinde kalp sağlığı üzerinde anlamlı bir etki sağlayabiliyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR

Yapılan metabolit çalışmalarında; portakal suyunun enerji kullanımı, hücreler arası iletişim ve iltihap yollarını etkilediği de bulundu.

Kan portakalı suyu içen gönüllerde bir ay sonra, kısa zincirli yağ asidi üreten bağırsak bakterilerinin arttığı da görüldü. Bu maddeler sağlıklı tansiyon ve düşük iltihap seviyesiyle ilişkilendiriliyor.

HER ÇALIŞMA AYNI SONUCU VERMİYOR

Bazı araştırmalar HDL ve trigliseritlerde büyük değişim bulamasa da, genel eğilim portakal suyunun iltihabı azalttığı, kan akışını desteklediği ve kalp hastalığı risk belirteçlerini iyileştirdiği yönünde seyrediyor.