İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü

Tip 1 hastaları, vücudun kan şekerini kontrol eden insülin adı verilen hormonu yeterince üretemediğinde bu sorunu yaşar. Tip 2 diyabette ise; yüksek kan şekeri seviyelerine genellikle aşırı kilolu olmak ve hareketsizlik neden olur. Bu nedenle çok daha yaygındır.