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İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü

Beslenme sistemi, insülin direnciyle yaşadığınız mücadeleyi büyük oranda kolaylaştırabilir. Uzmanlara göre; magnezyum açısından zengin yiyecekler tüketmek, glikoz işlemeyi iyileştirmeye yardımcı oluyor. Bu sayede şeker hastaları için daha kolay bir hayatın da yolu açılabilir.

Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 14:35
İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü

Tüm dünyada yaygın görülen rahatsızlıklardan biri olan diyabet, halk dilindeki adıyla şeker hastalığı, giderek artış gösteriyor. Tip 1 ve tip 2 olarak ayrımı görülen bu rahatsızlıkta, kanınızdaki şeker, glikoz seviyesi büyük oranda yükselir.

İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü

Tip 1 hastaları, vücudun kan şekerini kontrol eden insülin adı verilen hormonu yeterince üretemediğinde bu sorunu yaşar. Tip 2 diyabette ise; yüksek kan şekeri seviyelerine genellikle aşırı kilolu olmak ve hareketsizlik neden olur. Bu nedenle çok daha yaygındır.

İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü

Diyabet için bir tedavi olmamasına rağmen, kan şekeri seviyenizi yönetmenin yolları vardır. Bir uzmana göre, bazı yiyecekler bu konuda yardımcı olabilir.

İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü

Dr. Casey Means, tip 2 diyabet hastaları için en iyi diyeti paylaştı. Tip 2 diyabet, pankreasınızın ürettiği insülinin düzgün çalışmadığı bir durum olduğundan, kan şekeri seviyenizin yükselmeye devam ettiği anlamına gelir.

İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü

İnsülin seviyelerini stabilize etmeye yardımcı olan bazı önemli mikro besinlerin yanı sıra, tip 2 diyabet semptomlarını önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olan bu besinler açısından zengin gıdalar bulunur. Doktor bu aşamada, magnezyum yönünden zengin gıdaları yemeyi tavsiye ediyor.

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