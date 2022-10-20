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İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü
İnsülin direncini kırıyor, şeker hastalığına şifa oluyor! İşte “geçmez” dediğiniz hastalığın çözümü
Beslenme sistemi, insülin direnciyle yaşadığınız mücadeleyi büyük oranda kolaylaştırabilir. Uzmanlara göre; magnezyum açısından zengin yiyecekler tüketmek, glikoz işlemeyi iyileştirmeye yardımcı oluyor. Bu sayede şeker hastaları için daha kolay bir hayatın da yolu açılabilir.
Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 14:35