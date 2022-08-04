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Kabızlığı dakikalar içinde ortadan kaldırıyor! İşte tıkanmış bağırsakları anında açan şifalı besin

Hem ülkemizde hem de dünyada aslında oldukça yayaygın olan kabızlık sorunu pek de dile getirilmiyor. Ancak günlük hayatı sekteye uğratan ve zamanla kronik hale gelen kabızlık aslında tükettiğimiz besinlerle doğrudan alakalıdır. İşte bu nedenle yediklerinize dikkat etmek büyük önem taşımaktadır. Düzenli olarak tükettiğinizde kabızlık sorununu kökten çözen besinler ise şöyle...

Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 10:20
Kabızlığı dakikalar içinde ortadan kaldırıyor! İşte tıkanmış bağırsakları anında açan şifalı besin

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı , divertikülit ve mide ekşimesi gibi belirli durumlar sizi daha ciddi sindirim sorunları için risk altına sokabilir.

Kabızlığı dakikalar içinde ortadan kaldırıyor! İşte tıkanmış bağırsakları anında açan şifalı besin

Bununla birlikte, sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 15 yiyecek....

Kabızlığı dakikalar içinde ortadan kaldırıyor! İşte tıkanmış bağırsakları anında açan şifalı besin

YOĞURT

Yoğurt, tipik olarak laktik asit bakterileri tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakteriler olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterileri içerir.

Kabızlığı dakikalar içinde ortadan kaldırıyor! İşte tıkanmış bağırsakları anında açan şifalı besin

Probiyotikler bağırsağınızda doğal olarak bulunurken, yoğurt gibi yiyeceklerle alımınızı artırmak sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca laktozun veya süt şekerinin sindirimini iyileştirdiği de gösterilmiştir. Ancak her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken mutlaka paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" olup olmadığına bakın.

Kabızlığı dakikalar içinde ortadan kaldırıyor! İşte tıkanmış bağırsakları anında açan şifalı besin

ELMA

Elmalar, çözünür bir lif olan zengin bir pektin kaynağıdır. Pektin, ince bağırsağınızda sindirimi atlar ve daha sonra kolonunuzdaki dost bakteriler tarafından parçalanır.

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