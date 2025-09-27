Roza
Kabızlığın sonunu getirecek! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Günde 2 fincanı bağırsakları motor gibi çalıştırıyor.
Günde 2-3 fincan kahvenin sindirim sistemine destek olduğunu gösteren bilimsel araştırmalar, kahve hakkındaki yanlış inanışları çürütüyor. Dozunda tüketildiğinde mide asidini düzenliyor, bağırsak hareketini arttırıyor ve faydalı bakterileri destekliyor.
Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:04