Kabızlığın sonunu getirecek! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Günde 2 fincanı bağırsakları motor gibi çalıştırıyor.

Öncelikle şu konuyu netleştirmek önemli, kafein duyarlılığı olmayan herkes dozunda kahveyi düzenli olarak içebilir. Dozunda içilen kahve ne selülit nedenidir ne de ödem. Sağlıklı beslenme kılavuzları ve yepyeni bilimsel araştırmalar günde 2-3 fincan kahve içmek sağlık için birçok yararı sağladığı bilinmektedir.