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Kabızlıktan eser bırakmıyor! Kaynamış suyun içerisine 5 adet eklerseniz tıkanmış bağırsakları açıyor…

Kabızlık (konstipasyon), bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az çalışması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Kabızlık nedenleri arasında önde gelen neden olarak beslenme esnasında yeterli su ya da lifli besin alınmaması bulunuyor. Bununla beraber, çok fazla miktarda süt ve süt ürünleri tüketmek de kabızlığa neden olabiliyor. Eğer kronik bir kabızlığınız var ise şimdi bahsedeceğimiz besin sayesinde bu rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz. İşte bağırsakları motor gibi çalıştıran şifa dolu besin…

Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 10:02
Kabızlıktan eser bırakmıyor! Kaynamış suyun içerisine 5 adet eklerseniz tıkanmış bağırsakları açıyor…

Bağırsaklarınızı önemli derecede çalıştıran hünnap, sindirim sisteminizi iyileştiriyor. Aynı zamanda vücuttaki ödemlerden hızlıca kurtulmanızı sağlıyor. Daha birçok faydası bulunan bu besin bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Peki hünnabın sağlığa olan diğer yararlarını biliyor musunuz? Gelin birlikte bir göz atalım.

Kabızlıktan eser bırakmıyor! Kaynamış suyun içerisine 5 adet eklerseniz tıkanmış bağırsakları açıyor…

HÜNNAP BAĞIRSAK SORUNLARINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR

Düzenli olarak hünnap tüketimi, lif açısından zengin olduğu sindirimi rahatlatabilir.

Kabızlıktan eser bırakmıyor! Kaynamış suyun içerisine 5 adet eklerseniz tıkanmış bağırsakları açıyor…

Bu mucizevi sebze, doğal tıpta çeşitli gastrointestinal rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.

Kabızlıktan eser bırakmıyor! Kaynamış suyun içerisine 5 adet eklerseniz tıkanmış bağırsakları açıyor…

Yapılan araştırmalar sonucu, daha yüksek miktarlarda diyet lifi tüketmenin bağırsak hareketine yardımcı olduğu için divertiküler hastalık riskini azaltabileceğini öne sürmüştür.

Kabızlıktan eser bırakmıyor! Kaynamış suyun içerisine 5 adet eklerseniz tıkanmış bağırsakları açıyor…

Günde 30 gr lif tüketen bireyler hastalık riskini %41 oranında azaltabilir. Aynı zamanda hünnap mükemmel bir ödem attırıcıdır.

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