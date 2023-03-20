Roza Galeri Roza Sağlık Kabızlıktan eser bırakmıyor! Kaynamış suyun içerisine 5 adet eklerseniz tıkanmış bağırsakları açıyor…

Kabızlıktan eser bırakmıyor! Kaynamış suyun içerisine 5 adet eklerseniz tıkanmış bağırsakları açıyor…

Kabızlık (konstipasyon), bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az çalışması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Kabızlık nedenleri arasında önde gelen neden olarak beslenme esnasında yeterli su ya da lifli besin alınmaması bulunuyor. Bununla beraber, çok fazla miktarda süt ve süt ürünleri tüketmek de kabızlığa neden olabiliyor. Eğer kronik bir kabızlığınız var ise şimdi bahsedeceğimiz besin sayesinde bu rahatsızlığın önüne geçebilirsiniz. İşte bağırsakları motor gibi çalıştıran şifa dolu besin…