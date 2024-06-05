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Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha "regl sancısı" çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...
Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha "regl sancısı" çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Kağan Açıkgözoğlu kadınların üreme sisteminin bir parçası olan regl döngüsünü bazı kadınların "sancılı, ızdıraplı" geçirdiğini söyledi. Bu ağrıya o süreçte vücutta salgılanan 'prostaglandinler' adı verilen kimyasalların başlıca sebep olduğunu belirten Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, "Normal adet döngüsüne bağlı ağrı çekiyorsanız yaşam tarzı ve beslenme düzeninde yapılacak bazı değişikliklerle bu süreci daha rahat atlatabilirsiniz" dedi ve bu ağrıyı azaltacak 5 doğal öneride bulundu.
Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 16:10