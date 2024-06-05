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Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha "regl sancısı" çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Kağan Açıkgözoğlu kadınların üreme sisteminin bir parçası olan regl döngüsünü bazı kadınların "sancılı, ızdıraplı" geçirdiğini söyledi. Bu ağrıya o süreçte vücutta salgılanan 'prostaglandinler' adı verilen kimyasalların başlıca sebep olduğunu belirten Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, "Normal adet döngüsüne bağlı ağrı çekiyorsanız yaşam tarzı ve beslenme düzeninde yapılacak bazı değişikliklerle bu süreci daha rahat atlatabilirsiniz" dedi ve bu ağrıyı azaltacak 5 doğal öneride bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 16:10
Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha regl sancısı çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Açıkgözoğlu, kadınlarda her ay vücudu muhtemel bir hamileliğe hazırlayan sürecin bir parçası olan regl döngüsü ve ağrısı konusunda bilgi verdi, önerilerde bulundu.

Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha regl sancısı çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...

Açıkgözoğlu şöyle konuştu: "Döngü dahilinde eğer bir gebelik oluşmazsa bu süreç kanda başta progesteron hormonundaki düşüş ve üreme sisteminde progesteronun etkisinin azalması sonucu, rahim iç zarının yani endemetriumun aylık periyodlar halinde bir miktar kan ve dokularla birlikte vücuttan atılması ile tamamlanır."

Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha regl sancısı çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...

"Bu dönemi kimi kadın ağrısız ya da hafif ağrılı, kimisi ise yataklara düşecek kadar ağrılı geçirebilir. Regl ağrısı; tipik olarak kramplı, orta hat ve alt karın bölgesinde hissedilen ayrıca bazı kadınların alt sırt veya uyluklara yayılan şekilde de hissedebildiği bir ağrı türüdür. Bazı kadınlar bu ağrıyla beraber bulantı, ishal, yorgunluk, baş ağrısı ve ağrıya eşlik eden genel bir halsizlik hisside yaşayabilirler."

Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha regl sancısı çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...

REGL AĞRISI: BİRİNCİL Mİ İKİNCİL Mİ?
Bu ağrının bu süreçte salgılanan 'prostaglandinler' adı verilen kimyasalların salgılanması ile yaşandığını belirten Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağrı hissine sebep olan prostaglandinlerin, regl döneminin ilk günlerinde vücutta seviyesi yüksek seyreder ve birkaç gün içerisinde seviyesi düşer."

Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha regl sancısı çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...

"Bu durum primer (birincil) adet sancısı dediğimiz doğal sürecin bir parçası. Fakat bazen seconder (ikincil) adet sancısı dediğimiz altta yatan çikolata kisti (endometriozis), rahim fibroidleri, pelvik inflamatuar hastalıklar, adenomiyoz, rahim, fallop tüpleri, miyomlar, yumurtalık kistleri ve diğer üreme organlarıyla sorunlar, crohn hastalığı ve idrar bozuklukları gibi nedenlerde kadınlarda uzamış ve aşırı adet sancısına neden olabilmekte."

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