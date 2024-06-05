Kadın hastalıkları uzmanı açıkladı! Bir daha "regl sancısı" çekmeyeceksiniz: Çözümü çok basitmiş, doğal ağrı kesici...

"Bu dönemi kimi kadın ağrısız ya da hafif ağrılı, kimisi ise yataklara düşecek kadar ağrılı geçirebilir. Regl ağrısı; tipik olarak kramplı, orta hat ve alt karın bölgesinde hissedilen ayrıca bazı kadınların alt sırt veya uyluklara yayılan şekilde de hissedebildiği bir ağrı türüdür. Bazı kadınlar bu ağrıyla beraber bulantı, ishal, yorgunluk, baş ağrısı ve ağrıya eşlik eden genel bir halsizlik hisside yaşayabilirler."



