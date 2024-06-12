Kahvaltıda bunu yiyenler çok çabuk yaşlanıyor! Sağlığınız için kahvaltı menüsünden çıkarın

Yaşlanmak doğal bir süreç olsa da bazı faktörler cildimizin daha erken yaşlanmasına sebep olabiliyor. Sağlıklı bir cilde sahip olabilmemiz için yalnızca yapmış olduğumuz bakımlar yeterli değildir. Tükettiğimiz gıdalar da cilt sağlığımız için oldukça önemlidir. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda bilinçsizce tükettiğimiz gıdalar cildimizin yaşlanmasını hızlandırıyor olabilir. Peki cildin erken yaşlanmasını sağlayan alışkanlıklarımız nelerdir?