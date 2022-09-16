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Kahvaltıda yediğiniz bu besin kalbinize tuzak kuruyor! İşte kalp krizini tetikleyen yiyecekler

Kalp krizi, dünya genelinde her 36 saniyede bir can alan önde gelen ölüm nedenleri arasında yerini alıyor. Peki kalp sağlığını olumsuz yönde tetikleyen, risk yaratan faktörler neler? İşte sürekli olarak tükettiğiniz bu besin kalp krizinin önde gelen tetikleyicileri arasında…

Giriş Tarihi: 16.09.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 13:44
Kahvaltıda yediğiniz bu besin kalbinize tuzak kuruyor! İşte kalp krizini tetikleyen yiyecekler

Zamanla, yüksek miktarda tuz, şeker, doymuş yağ ve rafine karbonhidrat kalp krizi veya felç riskinizi artırır.

Kahvaltıda yediğiniz bu besin kalbinize tuzak kuruyor! İşte kalp krizini tetikleyen yiyecekler

Kalbiniz için endişeleniyorsanız, bunları düzenli rotasyonun dışında tutmanız gerekiyor.

Kahvaltıda yediğiniz bu besin kalbinize tuzak kuruyor! İşte kalp krizini tetikleyen yiyecekler

Siz farkında olmadan bu besinler sizi yavaş yavaş öldürüyor. Öyleyse gelin bu besinlerin neler olduğuna bir bakalım.

Kahvaltıda yediğiniz bu besin kalbinize tuzak kuruyor! İşte kalp krizini tetikleyen yiyecekler

PİŞMİŞ ÜRÜNLER

Klinik kardiyolog ve Nano Health Associates'in kurucu ortağı MD Adam Splaver, "Pişmiş ürünlerde iki katı şeker ve gizli doymuş yağ olduğunu söylüyor.

Kahvaltıda yediğiniz bu besin kalbinize tuzak kuruyor! İşte kalp krizini tetikleyen yiyecekler

Bu ürünlerin genellikle besin değeri yoktur ve genellikle kötü kolesterolünüzü yükseltebilecek gizli doymuş yağ ve hidrojene katı yağlar içerir.

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