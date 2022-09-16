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Kahvaltıda yediğiniz bu besin kalbinize tuzak kuruyor! İşte kalp krizini tetikleyen yiyecekler
Kahvaltıda yediğiniz bu besin kalbinize tuzak kuruyor! İşte kalp krizini tetikleyen yiyecekler
Kalp krizi, dünya genelinde her 36 saniyede bir can alan önde gelen ölüm nedenleri arasında yerini alıyor. Peki kalp sağlığını olumsuz yönde tetikleyen, risk yaratan faktörler neler? İşte sürekli olarak tükettiğiniz bu besin kalp krizinin önde gelen tetikleyicileri arasında…
Giriş Tarihi: 16.09.2022 13:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 13:44