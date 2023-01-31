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Kahvenin içine mutlaka ekleyin! Bilim insanları açıkladı: "Bu yöntem vücuttaki iltihabı söküp atıyor"

Sütlü bir fincan kahve kadar basit bir şeyin insanlarda antiinflamatuar etkisi olabilir mi? Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bu konuda önemli veriler elde etti. İşte sütlü kahve içmenin beklenmedik o faydası…

Giriş Tarihi: 31.01.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 12:56
Kahvenin içine mutlaka ekleyin! Bilim insanları açıkladı: Bu yöntem vücuttaki iltihabı söküp atıyor

Proteinlerin ve antioksidanların bir kombinasyonu, bağışıklık hücrelerindeki anti-inflamatuar özellikleri iki katına çıkarır. Araştırmacılar, insanlar üzerindeki sağlık etkileri konusunda elde ettikleri veriler sayesinde sütlü kahvenin oldukça önemli bir oranda.

Kahvenin içine mutlaka ekleyin! Bilim insanları açıkladı: Bu yöntem vücuttaki iltihabı söküp atıyor

Bakteriler, virüsler ve diğer yabancı maddeler vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemlerimiz bizi korumak için beyaz kan hücrelerini ve kimyasal maddeler ile tepki verir.

Kahvenin içine mutlaka ekleyin! Bilim insanları açıkladı: Bu yöntem vücuttaki iltihabı söküp atıyor

Yaygın olarak iltihaplanma olarak bilinen bu reaksiyon, tendonlara ve kaslara aşırı yük bindiğinde de ortaya çıkar ve romatoid artrit gibi hastalıklarla karşılaşılır.

Kahvenin içine mutlaka ekleyin! Bilim insanları açıkladı: Bu yöntem vücuttaki iltihabı söküp atıyor

Polifenoller olarak bilinen antioksidanlar insanlarda, bitkilerde, meyve ve sebzelerde bulunur.

Kahvenin içine mutlaka ekleyin! Bilim insanları açıkladı: Bu yöntem vücuttaki iltihabı söküp atıyor

Bu antioksidan grubu ayrıca gıda endüstrisi tarafından gıda kalitesinin oksidasyonunu ve bozulmasını yavaşlatmak ve böylece tat ve acılaşmayı önlemek için kullanılır.

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