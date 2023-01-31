Roza Galeri Roza Sağlık Kahvenin içine mutlaka ekleyin! Bilim insanları açıkladı: "Bu yöntem vücuttaki iltihabı söküp atıyor"

Kahvenin içine mutlaka ekleyin! Bilim insanları açıkladı: "Bu yöntem vücuttaki iltihabı söküp atıyor"

Sütlü bir fincan kahve kadar basit bir şeyin insanlarda antiinflamatuar etkisi olabilir mi? Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bu konuda önemli veriler elde etti. İşte sütlü kahve içmenin beklenmedik o faydası…