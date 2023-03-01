Roza Galeri Roza Sağlık Kalbi saat gibi çalıştırıyor! Günde 1 yemek kaşığı tüketene hastalıklar uğramıyor

Kalbi saat gibi çalıştırıyor! Günde 1 yemek kaşığı tüketene hastalıklar uğramıyor

Kalp damar hastalıklarının önlenmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için; sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak ve bu düzeni ömür boyu uygulanmak gerekiyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturulup uygulandığında, kolesterol, şeker, tansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkması büyük ölçüde engelleniyor. Sağlıklı bir hayat sürmek ve hastalıklardan korunmak için beslenme düzeninize ekleyeceğiniz besinler büyük önem taşıyor. Peki, hangi besinler kalp-damar sağlığı başta olmak üzere birçok hastalığa karşı kalkan oluyor? İşte kalbi çelik gibi yapan kalp dostu mucizevi besin...