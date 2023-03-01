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Kalbi saat gibi çalıştırıyor! Günde 1 yemek kaşığı tüketene hastalıklar uğramıyor

Kalp damar hastalıklarının önlenmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için; sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak ve bu düzeni ömür boyu uygulanmak gerekiyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturulup uygulandığında, kolesterol, şeker, tansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkması büyük ölçüde engelleniyor. Sağlıklı bir hayat sürmek ve hastalıklardan korunmak için beslenme düzeninize ekleyeceğiniz besinler büyük önem taşıyor. Peki, hangi besinler kalp-damar sağlığı başta olmak üzere birçok hastalığa karşı kalkan oluyor? İşte kalbi çelik gibi yapan kalp dostu mucizevi besin...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 12:11
Kalbi saat gibi çalıştırıyor! Günde 1 yemek kaşığı tüketene hastalıklar uğramıyor

ELMA

Elma, önemli bir antioksidan grubu olan zengin bir polifenol kaynağıdır. Antioksidanlar, kalp hastalığı ve kanser gibi kronik durumların gelişimine katkıda bulunan zararlı moleküllerden koruyan bileşikler içerir.

Kalbi saat gibi çalıştırıyor! Günde 1 yemek kaşığı tüketene hastalıklar uğramıyor

Elmada bulunan vitaminlerden en iyi şekilde yararlanmak için, kabuğu ile birlikte tüketin.

Kalbi saat gibi çalıştırıyor! Günde 1 yemek kaşığı tüketene hastalıklar uğramıyor

AVOKADO

Kalp hastalığı, dünya çapındaki tüm ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Diyet kalp sağlığında önemli bir rol oynar ve kalp hastalığı riskinizi etkileyebilir.

Kalbi saat gibi çalıştırıyor! Günde 1 yemek kaşığı tüketene hastalıklar uğramıyor

Avokado ise bu riskleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca kalp dostu olan bu besin, kolesterolü düzenleyebilir.

Kalbi saat gibi çalıştırıyor! Günde 1 yemek kaşığı tüketene hastalıklar uğramıyor

KETEN TOHUMU

Keten tohumu, doymamış yağ asitleri, potasyum, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besin değerine sahiptir.

Bu zengin içeriği sayesinde ise kalp hastalıklarına karşı büyük oranda koruyabilir. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumunu, yoğurt gibi besinler içerisine katarak tüketebilirsiniz.

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