Kalbinizi 20'li yaşlara döndüren sağlık deposu! Fıstığı haşlarsanız...

Yapılan çalışmalar sonucunda kadın ve erkekler, yüksek tansiyon, obezite, sigara ve diyabet gibi risk faktörlerine dayanarak kalp yaşlarının oldukça büyük olduğu ortaya çıktı.

Ancak kendinizi bu durumdan korumanın ve kalbinizdeki saati geriye almanın kolay yolları var. Üstelik bu, kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek yiyecekleri diyetinize eklemek kadar basit. Bir Emory Üniversitesi araştırmasına göre, tüm kalp krizi ölümlerinin %50'sinden fazlası basit bir diyet değişikliği ile önlenebilir. Bu da demek oluyor ki, kalp sağlığınızı kendi ellerinize alma zamanı!