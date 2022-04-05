Kalbinizi 20'li yaşlara döndüren sağlık deposu! Fıstığı haşlarsanız...
CDC (Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri)'ne göre birçok yetişkin olması gerekenden 7 yaş daha büyük bir kalp yaşına sahip. Dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden biri olan kalp-damar rahatsızlıklarının da tetikleyicisi olan, daha yaşlı bir kalbi önlemenin ise birbirinden farklı yolları bulunduruyor. Düzenli egzersiz ve kötü alışkanlıklardan uzak durmanın yanı sıra beslenme de listenin en başında gelen önemli yöntemlerden biri. İşte kalbinizi gençleştirebilme gücüne sahip o gıdalar...
Giriş Tarihi: 05.04.2022 08:47
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 08:54