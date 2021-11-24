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Kalp-damar hastaları dikkat! Lezzet dolu içecek damarları temizliyor, kalp krizi riskini düşürüyor

Her yıl binlerce insan kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılıyor ve birçoğu ne yazık ki hayatını kaybediyor. Fakat birçok insan bu riski düşürebilecek doğanın en iyi kaynaklarından biri olan bir içecek bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 10:36
Kalp-damar hastaları dikkat! Lezzet dolu içecek damarları temizliyor, kalp krizi riskini düşürüyor

Almanya, Düsseldorf Üniversitesi'ndeki kardiyoloji, pulmonoloji ve vasküler tıp bölümünden bilim insanları,şu açıklamada bulundu: "Kakao sayesinde flavanol alımı artarken, kardiyovasküler risk faktörleri ve hastalığı olan hastalarda kan ve lenf damarlarını iç dokusunu oluşturan endotel fonksiyonunu iyileştirir."

Kalp-damar hastaları dikkat! Lezzet dolu içecek damarları temizliyor, kalp krizi riskini düşürüyor

Kakao flavanolleri, kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan biyoaktif bileşiklerdir. Kakao ile yapılan deneylerde oldukça olumlu sonuçlar elde edildi.

Kalp-damar hastaları dikkat! Lezzet dolu içecek damarları temizliyor, kalp krizi riskini düşürüyor

Yüz sağlıklı, orta yaşlı yetişkin (35 ila 60 yaşları arasında) kakao flavanolleri içeren içecek ya da besin açısından uygun bir kakao flavanol içermeyen kontrol içeceği tüketmiştir.

Kalp-damar hastaları dikkat! Lezzet dolu içecek damarları temizliyor, kalp krizi riskini düşürüyor

Sonuçlar toplanmadan önce her iki içecek de bir ay boyunca günlük olarak tüketildi. Sonuçlarda damar sertliği, kolesterol ve kan basıncı kaydedildi.

Kalp-damar hastaları dikkat! Lezzet dolu içecek damarları temizliyor, kalp krizi riskini düşürüyor

Kakao tüketen kişiler, kontrol grubuna kıyasla daha az damar sertliğine sahipti. Ayrıca, kakao tüketen grupta, sistolik ve diyastolik kan basıncında da azalma ortaya çıktı.

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