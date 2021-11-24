Kalp-damar hastaları dikkat! Lezzet dolu içecek damarları temizliyor, kalp krizi riskini düşürüyor

Her yıl binlerce insan kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılıyor ve birçoğu ne yazık ki hayatını kaybediyor. Fakat birçok insan bu riski düşürebilecek doğanın en iyi kaynaklarından biri olan bir içecek bulunuyor.

Almanya, Düsseldorf Üniversitesi'ndeki kardiyoloji, pulmonoloji ve vasküler tıp bölümünden bilim insanları,şu açıklamada bulundu: "Kakao sayesinde flavanol alımı artarken, kardiyovasküler risk faktörleri ve hastalığı olan hastalarda kan ve lenf damarlarını iç dokusunu oluşturan endotel fonksiyonunu iyileştirir."

Kakao flavanolleri, kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan biyoaktif bileşiklerdir. Kakao ile yapılan deneylerde oldukça olumlu sonuçlar elde edildi.

Yüz sağlıklı, orta yaşlı yetişkin (35 ila 60 yaşları arasında) kakao flavanolleri içeren içecek ya da besin açısından uygun bir kakao flavanol içermeyen kontrol içeceği tüketmiştir.

Sonuçlar toplanmadan önce her iki içecek de bir ay boyunca günlük olarak tüketildi. Sonuçlarda damar sertliği, kolesterol ve kan basıncı kaydedildi.