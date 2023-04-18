Kalp krizi riskini sıfırlayan besin! Tam bir antioksidan deposu…
Kalp krizi, dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenlerinden biridir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsemek kalp krizi riskini azaltmak için önemlidir. Antioksidanlar, kalp sağlığı için önemli olan serbest radikallerin etkilerini azaltmaya yardımcı olurlar. Beslenmenize antioksidanlar açısından zengin bir gıda eklemek kalp krizi riskinizi azaltmanın önemli bir yoludur. Antioksidanlar bakımından en yoğun gıdaların başında ise şunlar yer alıyor…
Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:42
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:47