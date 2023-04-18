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Kalp krizi riskini sıfırlayan besin! Tam bir antioksidan deposu…

Kalp krizi, dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenlerinden biridir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsemek kalp krizi riskini azaltmak için önemlidir. Antioksidanlar, kalp sağlığı için önemli olan serbest radikallerin etkilerini azaltmaya yardımcı olurlar. Beslenmenize antioksidanlar açısından zengin bir gıda eklemek kalp krizi riskinizi azaltmanın önemli bir yoludur. Antioksidanlar bakımından en yoğun gıdaların başında ise şunlar yer alıyor…

Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:47
Kalp krizi riskini sıfırlayan besin! Tam bir antioksidan deposu…

Konu kalp krizi olduğunda önlem almak her zaman ilaçlardan daha etkili bir yöntemdir ve beslenmeniz, özellikle kan dolaşımı söz konusu olduğunda, sağlıklı, iyi işleyen bir vücudu korumada önemli bir faktördür.

Kalp krizi riskini sıfırlayan besin! Tam bir antioksidan deposu…

İşte kanınızın kalitesini artırmak, damarlarınızı ve atardamarlarınızı en iyi durumda tutmak ve vücuttaki kan dolaşımını iyileştirmek için doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından önerilen yiyecekler.

Kalp krizi riskini sıfırlayan besin! Tam bir antioksidan deposu…

NAR

Tam bir antioksidan deposu olan ve kalp krizi riskini sıfırlayan besinlerden biri, kuşkusuz, nar meyvesidir.

Kalp krizi riskini sıfırlayan besin! Tam bir antioksidan deposu…

Nar, güçlü antioksidanlar olan polifenoller ve flavonoidler açısından oldukça zengin bir kaynaktır.

Kalp krizi riskini sıfırlayan besin! Tam bir antioksidan deposu…

Bu antioksidanlar, kalp sağlığı için son derece faydalı olan serbest radikallerin neden olduğu hasarı önlerler.

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