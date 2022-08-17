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Kalp krizinin sinsi sinyalleri! Öncesinde bu belirtileri veriyor…

Uzun zamandır kalp krizinin evrensel belirtisi olarak kabul edilen göğüs ağrısının aslında çok da net bir sinyal olmadığı ortaya çıktı. Yeni yapılan araştırmalar semptomların cinsiyet, yaş ve sağlık profiline bakılarak bir dizi faktörün önemli olduğunu ortaya koydu. Kalp krizini işaret edebilecek bu çeşitli semptomları daha net bir şekilde anlatmak ve erken müdahale etme şansınız olması adına sizler için bu yazıda derledik. İşte kalp krizi belirtisi olan o semptomlar…

Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:24
Kalp krizinin sinsi sinyalleri! Öncesinde bu belirtileri veriyor…

Kalp krizinden sonraki ilk 2 saat içerisinde yüksek oranda kalp krizi hasarı meydana gelir.

Kalp krizinin sinsi sinyalleri! Öncesinde bu belirtileri veriyor…

Bu nedenle semptomlara dikkat edip erken müdahale edilmesini sağlamak büyük önem taşır.

Kalp krizinin sinsi sinyalleri! Öncesinde bu belirtileri veriyor…

ERKEN BELİRTİLERİ

Kalp krizi geçiren bireylerin yüzde 50'sinde erken kalp krizi belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Kalp krizinin sinsi sinyalleri! Öncesinde bu belirtileri veriyor…

Bu belirtilerin arasında ise şunlar bulunmaktadır;

  • Göğüs ağrısı olarak da bilinen, göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi
  • Omuzda ağrı
  • Boyun ve çene ağrısı
  • Terlemek
  • Mide bulantısı veya kusma
  • Baş dönmesi veya bayılma
  • Nefes darlığı
  • Şiddetli endişe veya karışıklık hissi

Kalp krizinin sinsi sinyalleri! Öncesinde bu belirtileri veriyor…

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

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