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Kalsiyum kaynağı diye her gün yiyoruz! Meğer ani kalp krizinin en büyük sebebiymiş...
Kalsiyum kaynağı diye her gün yiyoruz! Meğer ani kalp krizinin en büyük sebebiymiş...
Dünya genelindeki ölümlerin %30'u, önlenebilir kalp-damar sağlığı sorunlarından kaynaklanırken ülkemizde ise her yıl yaklaşık 200.000 kişi, bu rahatsızlıklara bağlı olarak hayatını kaybediyor. Her 2,5 dakikada bir, önlenebilir bir sağlık sorunu nedeniyle bir kişiyi kaybettiğimiz düşünülürse, aslında kalbi korumak için atılacak adımların ne denli önemli olduğu da ortaya çıkıyor. İşte kalp sağlığını korumak için ağzınıza bile sürmemeniz gereken o besinler...
Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:30