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Kalsiyum kaynağı diye her gün yiyoruz! Meğer ani kalp krizinin en büyük sebebiymiş...

Dünya genelindeki ölümlerin %30'u, önlenebilir kalp-damar sağlığı sorunlarından kaynaklanırken ülkemizde ise her yıl yaklaşık 200.000 kişi, bu rahatsızlıklara bağlı olarak hayatını kaybediyor. Her 2,5 dakikada bir, önlenebilir bir sağlık sorunu nedeniyle bir kişiyi kaybettiğimiz düşünülürse, aslında kalbi korumak için atılacak adımların ne denli önemli olduğu da ortaya çıkıyor. İşte kalp sağlığını korumak için ağzınıza bile sürmemeniz gereken o besinler...

Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:30
Kalsiyum kaynağı diye her gün yiyoruz! Meğer ani kalp krizinin en büyük sebebiymiş...

Kolesterol ve kan basıncı seviyenizi büyük ölçüde iyileştirmek için atabileceğiniz ilk kolay adım, diyetinizi yenilemek. Renkli meyve ve sebzeler, lif açısından zengin kepekli tahıllar, az yağlı süt ürünleri, derisiz kümes hayvanları ve balık, fındık, baklagiller ve zeytinyağı gibi tropikal olmayan bitkisel yağlarla dolu bir diyet benimsemeye odaklanmak, hayatınızı uzatacaktır. Kalbe faydalı diyet lifi, omega-3'ler ve yağsız proteini daha fazla alırken, doymuş yağlar, trans yağların yanı sıra aşırı sodyum ve şekerden kaçınmanız gerekiyor. İşte hayatınızı tehdit eden yiyecekler…

Kalsiyum kaynağı diye her gün yiyoruz! Meğer ani kalp krizinin en büyük sebebiymiş...

KATI YAĞLAR

Katı yağ oda sıcaklığında sertleştiğinden, çoğunlukla zararlı doymuş yağlardan oluşur. Heart Foundation, doymuş yağdan alınan günlük kalorinin sadece %5'ini, keten yağında bulunanlar gibi çoklu doymamış yağlarla değiştirmenin, kalp hastalığı riskinizi %10 gibi etkileyici bir oranda azalttığını belirtiyor.

Kalsiyum kaynağı diye her gün yiyoruz! Meğer ani kalp krizinin en büyük sebebiymiş...

KEK

Ticari olarak pişirilen kekler yalnızca tekneler dolusu şeker içermekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel trans yağ kaynakları olan kısmen hidrojene yağlarla da hazırlanabilir. Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda yasaklanmış olsa da, bu yağları fırınlanmış ürünlerde ve birçok restoran gıdasında bulabilirsiniz.

Kalsiyum kaynağı diye her gün yiyoruz! Meğer ani kalp krizinin en büyük sebebiymiş...

PATATES CİPSİ

Patates cipsinin sağlıklı beslenme planının dostu olmadığı bir sır değil. Kalorisi, yağı ve sodyumu yüksektir ve sadece bir porsiyondan sonra yemeyi bırakmak da oldukça zordur. Sağlıklı bir kalp için düşük sodyumlu bir diyet gereklidir; Amerikan Kalp Derneği, günde 2.300 miligramdan fazla (bir tam çay kaşığına eşdeğer) tuz tüketmenin yüksek tansiyon riskinizi artırabileceğini açıklıyor. Bu kardiyovasküler hastalık için ciddi bir risk faktörü.

Kalsiyum kaynağı diye her gün yiyoruz! Meğer ani kalp krizinin en büyük sebebiymiş...

BARBEKÜ SOS

İsli tadı ile yediğiniz eti ve patatesi muhteşem bir lezzete taşıdığını düşündüğünüz barbekü sos, aslında büyük bir tehdit. İçeriğindeki yüksek orandaki şeker ile hem kilo alımını hem de buna bağlı olarak kalbinizi tehdit ediyor.

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