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Kan değerlerinizi hiç olmadığı kadar iyileştirecek: Kansızlığı tek seferde bitiren demir deposu besin!

Keçiboynuzu, Akdeniz bölgesine özgü olan bir meyvedir. Latince adı Ceratonia siliqua olan keçiboynuzu, "taşarıt" olarak da bilinir. Meyvesi, genellikle kahverengi renkte ve tatlıdır. Keçiboynuzu ağacının meyvesi olan bu ürün, hem taze olarak tüketilebilir hem de pekmezi yapılarak kullanılabilir.