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Kan pıhtılaşmasının 8 kritik uyarısına dikkat!

Kan pıhtısı kaynaklı olarak birçok kişi ölümle burun buruna geliyor. Pıhtılaşma gerçekleşmediği zaman; damarların içerisinde bulunan kan ağırlaşarak, kan pıhtılaşmasına yol açar. Kanın ağırlaşması demek, koyulaşması anlamına gelmektedir. Geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesinden kaynaklı ölümler artmaktadır. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nedir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...

Giriş Tarihi: 17.08.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 09:00
Kan pıhtılaşmasının 8 kritik uyarısına dikkat!

Kan pıhtılaşmasına karşı alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan ilki insanları bu ciddi sorun hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Vücudunuz aslında size sinyalleri önceden veriyor. Sizin bunları farketmeniz ve doktora görünmeniz gerekiyor. Hasar alan kan damarları, kanın akmasını önlemek amacıyla belli bir noktada kanı yoğunlaştırarak pıhtılaşmaya neden olur. Kan, pıhtılaşan bölgeden ileriye gidemez. Kan pıhtılaşması genellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olur.

Kan pıhtılaşmasının 8 kritik uyarısına dikkat!

Kan pıhtılaşmasını tek bir nedenle açıklamak veya tek bir hastalığa yormak mümkün değildir. Durum hastadan hastaya değişmektedir. Bizim yapabileceğimiz şey ise kan pıhtılaşmasının belirtilerini görmek ve acilen doktora görünmek. İşte o 8 belirti...

Kan pıhtılaşmasının 8 kritik uyarısına dikkat!

BACAKTA ŞİŞLİK

Kan pıhtılaşmasının sık sık rastlandığı bölge bacaklardır. Bacağınızda oluşan pıhtılaşma nedeniyle kan akışınız sekteye uğrar. Şişmenin yanı sıra bacağınızda kırmızılık görülebilir.

Kan pıhtılaşmasının 8 kritik uyarısına dikkat!

BACAKTA ACI VEYA HASSASLIK

Derin ven trombozunun bu belirtisi de yine bacakta ve baldırda görülebilir. Bacağınıza dokunduğunuzda acı hissedebilirsiniz.

Kan pıhtılaşmasının 8 kritik uyarısına dikkat!

DAMARLARA PARALEL KIRMIZI ÇİZGİLER

Damarlarınıza paralel şekilde kırmızı çizgiler görüyorsanız bu da bir işarettir.

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