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Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor

Diyabetin tüm dünyada giderek artan oranı, birçok kronik hastalığa da zemin hazırlıyor. Bu noktada dengede tutulması gereken kan şekeri düzeyleri için beslenme sisteminde doğru değişiklikler yapmak önem taşıyor. İşte mutfaklarımızdaki bir sebzenin kan şekeri üzerindeki müthiş etkileri...

Giriş Tarihi: 08.04.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 16:52
Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor

Diyabet, kan şekeri anormallikleri ile bağlantılı bir grup hastalıktı. Vücut, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini üretemediğinde veya yeterli düzeyde salgılamadığında bu durum ortaya çıkar. Yüksek glikoz seviyelerini yönetmek, vücudu geri dönüşü olmayan sinir hasarından korumak için oldukça önemlidir. Fakat önemli bir gıda, tüketimden sonraki saatler içinde önemli ölçüde kan şekerini düşürerek yardımcı olabilir.

Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor

Enviromental Health Insights dergisinde yayınlanan bir çalışma, tip 1 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerinde önemli düşüşler gözlemledi. Tip 2 diyabete sahip kişilerde tüketimden dört saat sonra 40 mg/dl'lik düşüş tespit edildi.

Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor

Bu bulgular, Endocrine Society'nin San Diego'daki 97. yıl toplantısında sunulan ve bilim insanlarının kan şekerinde yüzde 50'lik bir azalma gözlemlediği başka bir çalışma ile de doğrulandı.

Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor

Abraka'daki Delta Eyalet Üniversitesi'nden araştırmanın başındaki kişi olan Anthony Ojieh, soğanın diyabet hastaları kişilerin tedavisinde bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor

Yapılan deneyler sonucunda diyabetli üç grup fare üzerinde değişen dozlarda soğanın etkileri incelendi. Bulgular, günde 400 ve 600 mg/kg'lık iki doz soğan özütünün, açlık kan şekeri düzeylerini, başlangıca kıyasla sırasıyla % 50 ve % 35 oranında güçlü bir şekilde azalttı.

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