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Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor
Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor
Diyabetin tüm dünyada giderek artan oranı, birçok kronik hastalığa da zemin hazırlıyor. Bu noktada dengede tutulması gereken kan şekeri düzeyleri için beslenme sisteminde doğru değişiklikler yapmak önem taşıyor. İşte mutfaklarımızdaki bir sebzenin kan şekeri üzerindeki müthiş etkileri...
Giriş Tarihi: 08.04.2023 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 16:52