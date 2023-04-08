Kan şekerindeki dengesizliklerin çözümü! Bu sebze 4 saat içinde insülin seviyelerini dengeliyor

Diyabet, kan şekeri anormallikleri ile bağlantılı bir grup hastalıktı. Vücut, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini üretemediğinde veya yeterli düzeyde salgılamadığında bu durum ortaya çıkar. Yüksek glikoz seviyelerini yönetmek, vücudu geri dönüşü olmayan sinir hasarından korumak için oldukça önemlidir. Fakat önemli bir gıda, tüketimden sonraki saatler içinde önemli ölçüde kan şekerini düşürerek yardımcı olabilir.