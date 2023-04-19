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Kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! Yemekten sonra içildiğinde şeker hastalarının devası...
Kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! Yemekten sonra içildiğinde şeker hastalarının devası...
Karbonhidrat tüketiminin ardından artan kan şekeri düzeyleri, doğal bir eğilim olsa da diyabet hastalarının bu durumda kontrollü olmaları gerektiğine dair uzmanlar uyarıda bulunuyor. Tip 2 diyabet ile mücadele eden kişiler, birçok noktayı dikkate alarak bazı doğal kaynakları hayatlarına aldıklarında, kan şekeri dengesizliğine dair fayda sağlayabilecekleri sonuçlar elde edebilirler. İşte o içeceklerden biri...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:26
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:28