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Kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! Yemekten sonra içildiğinde şeker hastalarının devası...

Karbonhidrat tüketiminin ardından artan kan şekeri düzeyleri, doğal bir eğilim olsa da diyabet hastalarının bu durumda kontrollü olmaları gerektiğine dair uzmanlar uyarıda bulunuyor. Tip 2 diyabet ile mücadele eden kişiler, birçok noktayı dikkate alarak bazı doğal kaynakları hayatlarına aldıklarında, kan şekeri dengesizliğine dair fayda sağlayabilecekleri sonuçlar elde edebilirler. İşte o içeceklerden biri...

Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:28
Kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! Yemekten sonra içildiğinde şeker hastalarının devası...

Karbonhidratlar diğer gıda gruplarından daha hızlı glikoz olarak parçalandığından, karbonhidrat yemeye tepki olarak kan şekeri seviyelerinin yükselmesi yaygındır.

Kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! Yemekten sonra içildiğinde şeker hastalarının devası...

Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, genellikle kan şekerini stabilize eden hormon olan insülin, ciddi şekilde bozulur. Kan şekeri seviyeleri daha sonra yükselmek için serbest bırakılır ve bu, bir dizi soruna neden olabilir.

Kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! Yemekten sonra içildiğinde şeker hastalarının devası...

Neyse ki, bu duruma karşılık verebilirsiniz. Karbonhidratlar kan şekeri düzeylerinin yükselmesine neden olurken, diğer diyet öğelerinin kan şekeri düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir.

Kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! Yemekten sonra içildiğinde şeker hastalarının devası...

Limon suyunun yemek sonrası kan şekeri artışını ve birkaç dakika içinde önyükleme yaptığı gösterilmiştir.

Kan şekerini dakikalar içinde düzenliyor! Yemekten sonra içildiğinde şeker hastalarının devası...

SpringerLink'te yayınlanan bir araştırmanın amacı, sağlıklı yetişkinlerde siyah çay ve limon suyunun ekmeğe verilen glisemik yanıt ve ardından enerji alımı üzerindeki etkisini test etmekti.

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