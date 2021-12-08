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Kanayan diş etlerine dikkat! Yüksek kolesterol belirtisi olabilir

Yüksek kolesterol, sizi kalp ve dolaşım hastalıkları geliştirme riski ile karşı karşıya bırakır ve kalp krizi ve felçlere karşı savunmasız hale getirir. Üstelik olağandışı ağız semptomlarından herhangi birini tespit ederek ek bir risk altında olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 08:48
Kanayan diş etlerine dikkat! Yüksek kolesterol belirtisi olabilir

LDL, kan damarlarınızda birikebilen ve kalp krizi riskinizi artıran zararlı kolesteroldür. HDL, kötü kolesterolü kandan uzaklaştıran ve onu güvenli bir şekilde parçalandığı karaciğere ileten sağlıklı bir kolesterol şeklidir. Bilinmeyen ancak büyük bir risk faktörü ağzınızda olabilir.

Kanayan diş etlerine dikkat! Yüksek kolesterol belirtisi olabilir

Bir araştırma, daha az diş ve kanayan diş etlerini yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol de dahil olmak üzere bir dizi kardiyovasküler problemle ilişkilendiriyor. Uzmanlar, diş eti hastalıklarının her yıl diş muayenesi ile tedavi edilmesinin kalp hastalığına yakalanma riskini azaltabileceğini söylüyor.

Kanayan diş etlerine dikkat! Yüksek kolesterol belirtisi olabilir

Daha önce araştırmacılar, yetersiz diş hijyeni ve kanayan diş etlerinin kan dolaşımına 700'e kadar farklı bakteri türünün girmesine izin verebileceğini ve bu da kişinin ne kadar zinde ve sağlıklı olduğuna bakılmaksızın kalp krizi riskini artırdığını buldu.

Kanayan diş etlerine dikkat! Yüksek kolesterol belirtisi olabilir

Türünün ilk çalışmasında İsveçli araştırmacılar, bir ilaç denemesinde yer alan kronik koroner kalp hastalığı olan hastaları ve diş sağlıklarını incelediler.

Kanayan diş etlerine dikkat! Yüksek kolesterol belirtisi olabilir

Çalışmanın başlangıcında, 39 ülkeden 15.828 çalışma katılımcısı, kalan diş sayılarını ve diş eti kanamalarının sıklığını; hiçbir zaman/nadiren, bazen, sık sık veya her zaman olarak belirledi.

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