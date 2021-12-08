Kanayan diş etlerine dikkat! Yüksek kolesterol belirtisi olabilir

Yüksek kolesterol, sizi kalp ve dolaşım hastalıkları geliştirme riski ile karşı karşıya bırakır ve kalp krizi ve felçlere karşı savunmasız hale getirir. Üstelik olağandışı ağız semptomlarından herhangi birini tespit ederek ek bir risk altında olabilirsiniz.

LDL, kan damarlarınızda birikebilen ve kalp krizi riskinizi artıran zararlı kolesteroldür. HDL, kötü kolesterolü kandan uzaklaştıran ve onu güvenli bir şekilde parçalandığı karaciğere ileten sağlıklı bir kolesterol şeklidir. Bilinmeyen ancak büyük bir risk faktörü ağzınızda olabilir.

Bir araştırma, daha az diş ve kanayan diş etlerini yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol de dahil olmak üzere bir dizi kardiyovasküler problemle ilişkilendiriyor. Uzmanlar, diş eti hastalıklarının her yıl diş muayenesi ile tedavi edilmesinin kalp hastalığına yakalanma riskini azaltabileceğini söylüyor.

Daha önce araştırmacılar, yetersiz diş hijyeni ve kanayan diş etlerinin kan dolaşımına 700'e kadar farklı bakteri türünün girmesine izin verebileceğini ve bu da kişinin ne kadar zinde ve sağlıklı olduğuna bakılmaksızın kalp krizi riskini artırdığını buldu.

Türünün ilk çalışmasında İsveçli araştırmacılar, bir ilaç denemesinde yer alan kronik koroner kalp hastalığı olan hastaları ve diş sağlıklarını incelediler.