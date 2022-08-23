Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kanınızdaki tehlikeye dikkat! Bu kan grubuna sahipseniz demans riski %82 daha fazla
Kanınızdaki tehlikeye dikkat! Bu kan grubuna sahipseniz demans riski %82 daha fazla
Demans, ilerleyen bir nörodejeneratif bir hastalık olarak kişilerin yaşamlarında hızla bilişsel kabiliyetlerine kaybetmelerine neden olan önemli bir rahatsızlık. Dünya çapında giderek artan sayısı ve yaş faktörünün reddedilemez etkisi ile bilim insanları, bu hastalığın çaresini aramaya devam ediyor. Fakat demans, hala etkenleri tam olarak keşfedilememiş araştırılan bir konu olmaya devam ediyor. Bu noktada yapılan araştırmalar, demans riski üzerinde kan grubunun da önemli bir etken olduğu keşfedildi. İşte sonuçları şaşırtan o araştırma...
Giriş Tarihi: 23.08.2022 08:40
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 08:45