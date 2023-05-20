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Kanser hastalarının %75'inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat

Kanser vakaları arasında korkutucu bir tür olan pankreas kanseri, ilerleyen aşamalara kadar belirti vermemesi sebebiyle genellikle ileri evrelerde kendisini gösteriyor. Bu nedenle erken teşhis, diğer türlerde de olduğu gibi pankreas kanserinde de hayat kurtaran bir öneme sahip.

Giriş Tarihi: 20.05.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 08:30
Kanser hastalarının %75’inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat

Dr. Deborah Lee, uyarı işaretlerinin doğru takip edilmesi gerektiğini, bu sayede erken teşhis ile birlikte yaşam olasılığı artış gösterdiğini belirtti. Bu erken uyarı işaretlerinden biri; kaşıntı olarak öne çıkıyor.

Kanser hastalarının %75’inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat

Lee'ye göre; kaşıntının pankreas kanserinin erken veya geç bir belirtisi olup olmadığı, tümörün nerede geliştiğine bağlıdır.

Kanser hastalarının %75’inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat

Lee'ye göre; kaşıntının pankreas kanserinin erken veya geç bir belirtisi olup olmadığı, tümörün nerede geliştiğine bağlıdır.

Kanser hastalarının %75’inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat

Bununla birlikte, pankreas kanseri vakalarının yüzde 65'inde durum pankreasınızın başında başlar, bu nedenle kaşıntı nispeten "erken" ortaya çıkabilir.

Kanser hastalarının %75’inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat

Doktor, "Pankreas kanseri pankreasın başında başladığında, safra kanallarını erkenden sıkıştırması, safranın bağırsaklara geçişini engellemesi ve kaşıntılı sarılık ile sonuçlanması daha olasıdır" dedi.

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