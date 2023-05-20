Roza Galeri Roza Sağlık Kanser hastalarının %75'inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat

Kanser hastalarının %75'inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat

Kanser vakaları arasında korkutucu bir tür olan pankreas kanseri, ilerleyen aşamalara kadar belirti vermemesi sebebiyle genellikle ileri evrelerde kendisini gösteriyor. Bu nedenle erken teşhis, diğer türlerde de olduğu gibi pankreas kanserinde de hayat kurtaran bir öneme sahip.