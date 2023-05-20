Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kanser hastalarının %75'inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat
Kanser hastalarının %75'inde görülüyor! Erken teşhis için cildinizde ortaya çıkan değişime dikkat
Kanser vakaları arasında korkutucu bir tür olan pankreas kanseri, ilerleyen aşamalara kadar belirti vermemesi sebebiyle genellikle ileri evrelerde kendisini gösteriyor. Bu nedenle erken teşhis, diğer türlerde de olduğu gibi pankreas kanserinde de hayat kurtaran bir öneme sahip.
Giriş Tarihi: 20.05.2023 08:27
Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 08:30