Kanser riskini %80 artırıyor! Dişlerinizde bu belirti varsa...

Kanser araştırmalarında bugüne kadar ağırlıklı olarak diyete odaklanılsa da yaşlılığa kadar sağlığı korumamıza yardımcı olacak hayati bilgiler, bundan fazlasını içeriyor. Günlük hayatımızda farkında olmadığımız diğer alışkanlıkların da kanser riski üzerinde etkili olabileceği giderek daha açık hale geliyor.

Uzmanlar, kanser oranının artmaya devam ettikçe kanser sağ kalım oranlarının düşmeye başlayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Hastalığı önlemek için dikkatli yiyecek ve içecek alımını içeren nispeten basit bir süreç, herkes tarafından bilinse de bundan daha fazlasını içeren bir rutin mevcut. Yalnızca diyete odaklanmak, ağız hijyeni gibi diğer çok etkili sağlık faktörlerinden dikkati uzaklaştırabilir. Aslında, bazı araştırmalar diş etlerinin sağlık durumunun kanserden ölme riskini önemli ölçüde artırabileceğini belirtmektedir.

Artan kanıtlar, ağzımızda barınan bakterilerin birçok hastalık türüne zemin hazırlayabildiğini ve iyi ağız hijyeninin uzun ömür için çok önemli olduğunu göstermektedir.

İyi hijyenin hayatınıza kaç yıl ekleyebileceğini ölçmek zor olsa da, bazı uzmanlar diş ipi kullanmanın altı yıla kadar ekleyebileceğini öne sürüyor.

Aslında, Doktor Michael Roizen, günde 60 saniye diş ipi kullanmanın hayatınıza 6 ila 4 yıl daha ekleyebileceğini açıklıyor.