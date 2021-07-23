Kanserden tansiyona! Bu besin her derde şifa oluyor

Tek bir günde yiyebileceğiniz sadece sınırlı miktarda yiyecek vardır. Aldığınız besin miktarını en üst düzeye çıkarmak için kalori hesabınızı akıllıca yapmak önemlidir. Bunu yapmanın en iyi yolu, besin değeri yüksek olan yiyecekleri beslenmenize ekleyerek tek seferde yoğun besin alımını desteklemektir.

Günlük kalori ihtiyacınız rakamlardan ibaret değildir. Aynı kalori değerine sahip olan bir fast food ürünü ile sağlıklı gıda, aslında içeriğinde bambaşka elementler nedeniyle vücut için tamamen farklı işlevler görür. Fast food ve işlenmiş gıdalarda bulunan sağlıksız yağlar ve şeker oranı, bedeninizi yorarken sağlıklı şekilde pişirilmiş etler, çiğ sebzeler, vücudunuza ihtiyaç duyduğu tüm besini sağlar. İşte biz de bu yüzden size gezegenin en faydalı 10 besinini sıraladık.

BİTTER ÇİKOLATA Yüksek kakao içeriğine sahip bitter çikolata, yiyebileceğiniz en besleyici gıdalardan biridir. Lif, demir, magnezyum, bakır ve manganez ile yüklüdür. Ancak en büyük yararı, şaşırtıcı antioksidan yelpazesidir. Aslında, bir çalışma, kakao ve bitter çikolatanın antioksidanlarda yaban mersini ve acai meyveleri de dahil olmak üzere test edilen diğer tüm yiyeceklerden daha yüksek puan aldığını gösterdi. İnsanlarda yapılan çok sayıda çalışma, bitter çikolatanın iyileştirilmiş kan akışı, düşük kan basıncı, düşük oksitlenmiş LDL ve gelişmiş beyin fonksiyonu dahil olmak üzere güçlü sağlık yararları olduğunu göstermektedir. Bir çalışma, haftada beş defadan fazla çikolata tüketen kişilerin kalp hastalığı riskinin %57 daha düşük olduğunu buldu. Kalp hastalığının dünya çapında en yaygın ölüm nedeni olduğu göz önüne alındığında, bu bulgunun milyonlarca insan için etkileri olabilir. En az %70 kakao içeren bitter çikolata aldığınızdan emin olun. En iyileri %85 veya daha fazla kakao içerir. Her gün küçük bir kare kaliteli bitter çikolata yemek, diyetinizi ek antioksidanlarla desteklemenin en iyi yollarından biri olabilir.

YUMURTA SARISI Yumurta sarısı, kolesterol içeriği nedeniyle uzun süre şüpheyle yaklaşılan besinlerden biri oldu. Bununla birlikte, araştırmalar, diyet kolesterolünün genellikle endişelenmeniz gereken bir şey olmadığını gösteriyor. Orta düzeyde kolesterol yemek, kanınızdaki "kötü" LDL kolesterolü yükseltmez. Yumurta sarısı bu nedenle gezegendeki en besleyici gıdalardan biridir. Bütün yumurtalar o kadar besleyicidir ki bazen "doğanın multivitamini" olarak anılırlar. Yumurta sarısı vitaminler, mineraller ve kolin de dahil olmak üzere çeşitli güçlü besinlerle yüklüdür. Gözlerinizi koruyabilen ve katarakt ve maküler dejenerasyon gibi göz hastalıkları riskinizi azaltabilen antioksidanlar olan lutein ve zeaksantin bakımından yüksektirler. Yumurtalar ayrıca yüksek kaliteli protein ve sağlıklı yağlar içerir.