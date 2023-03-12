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Kanseri önlediği kanıtlandı! Vücuttaki kanserli hücreyi bitiriyor

En korkulan hastalıkların başında kanser geliyor. Genetik faktörlerin büyük önem taşıdığı, ihmal ediliğinde hayati tehlikeye sebep olabilen, erken teşhisle büyük oranda iyileşme gösteren kanser, her yaştan insanda ortaya çıkabiliyor. Bilim insanları, kanserin direkt tek bir nedeni olmadığını birden fazla sebebe bağlı olarak gelişebildiğini vurguluyor. Uzmanlar, kanseri önlemede besinlerin önemine dikkat çekiyor. Bazı besinlerin kanserli hücre oluşumunu engellediğini ve kanserli hücreyi küçülttüğünü gösteren çalışmalar mevcut. Peki, hangi besin kanseri önlüyor? İşte kanserli hücreye etki eden besinler...

Giriş Tarihi: 12.03.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 15:01
Kanseri önlediği kanıtlandı! Vücuttaki kanserli hücreyi bitiriyor

Yedikleriniz, kalp hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve kanser gibi kronik hastalıklara sebep olarak sağlığınızı büyük ölçüde etkiler.

Kanseri önlediği kanıtlandı! Vücuttaki kanserli hücreyi bitiriyor

Uzmanlara göre; özellikle kanser gelişimi, yediğiniz yiyeceklerden ciddi anlamda etkileniyor. Healthline.com'da yer alan habere göre; çoğu gıda, kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabilecek faydalı bileşikler içerir. Bazı yiyeceklerin daha fazla tüketilmesinin, hastalık riskini düşürdüğünü gösteren birkaç çalışma da mevcut.

Kanseri önlediği kanıtlandı! Vücuttaki kanserli hücreyi bitiriyor

Peki hangi gıdalar kanser riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor? İşte o besinler...

Kanseri önlediği kanıtlandı! Vücuttaki kanserli hücreyi bitiriyor

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Kanseri önlediği kanıtlandı! Vücuttaki kanserli hücreyi bitiriyor

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