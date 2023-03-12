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Kanseri önlediği kanıtlandı! Vücuttaki kanserli hücreyi bitiriyor

En korkulan hastalıkların başında kanser geliyor. Genetik faktörlerin büyük önem taşıdığı, ihmal ediliğinde hayati tehlikeye sebep olabilen, erken teşhisle büyük oranda iyileşme gösteren kanser, her yaştan insanda ortaya çıkabiliyor. Bilim insanları, kanserin direkt tek bir nedeni olmadığını birden fazla sebebe bağlı olarak gelişebildiğini vurguluyor. Uzmanlar, kanseri önlemede besinlerin önemine dikkat çekiyor. Bazı besinlerin kanserli hücre oluşumunu engellediğini ve kanserli hücreyi küçülttüğünü gösteren çalışmalar mevcut. Peki, hangi besin kanseri önlüyor? İşte kanserli hücreye etki eden besinler...